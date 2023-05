Foggia-Crotone, al via da domani la vendita dei tagliandi: curve a 5 euro, gradinata a 18

Partirà domani la vendita dei tagliandi per la sfida tra Foggia e Crotone, valida per l’andata dei quarti di finale dei playoff di Serie C, in programma sabato 27 maggio alle ore 20.30.

La vendita partirà al termine del tavolo tecnico Gos durante il quale si conoscerà anche se e quanti biglietti saranno riservati alla tifoseria ospite. Intanto, la società ha comunicato i prezzi dei vari settori.

Rispetto al derby con il Cerignola, si rialza il prezzo della tribuna Est-gradinata che costerà 18 euro, mentre per le curve il prezzo scenderà a 5 euro. Per quanto riguarda gli altri settori, 25 euro costerà il biglietto in Tribuna Ovest inferiore laterale e inferiore Centrale, 30 euro per la Tribuna Ovest Laterale Superiore, 35 euro per la Tribuna Centrale superiore e 50 euro per la Tribuna Centralissima. Per info sulle modalità di prelazione, acquisto, vendita libera e orari seguiranno aggiornamenti.