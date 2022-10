Arriva la corazzata Crotone, Gallo vuole una reazione: “Tutto il popolo di Foggia la chiede”

La restaurazione rossonera prevede un percorso lungo e ricolmo di ostacoli, ma la classifica langue e l’urgenza di fare risultato cozza con la necessità di lavorare con calma. Gallo lo ha capito sin dal primo giorno, sa che domani non si potrà vedere una creatura plasmata a sua immagine e somiglianza, ma certi cambiamenti li desidera, così come li pretende la piazza. Da questo punto di vista l’aver beneficiato della settimana tipo può rappresentare un piccolo aiuto, l’occasione per conoscersi meglio, “per annusarci”, come ha dichiarato nella conferenza stampa della vigilia.

Anche perché, domani allo ‘Zac’ non arriva una squadra qualsiasi, ma il Crotone, che non ha la benché minima intenzione di frenare la sua rincorsa alla B nel tempio rossonero. E chissà che l’affrontare una squadra di altissimo livello non sia più uno sprone che una fonte di supplementari paure: “Incontriamo la prima in classifica e noi siamo penultimi. Domani può succedere di tutto. Con la Gelbison si pensava che sarebbe stata una gara facile, mentre io avevo detto che sarebbe stata complicata e infatti è andata male. Domani affrontiamo una squadra con spiccate individualità, qualche segnale a noi stessi e al popolo che tifa Foggia dobbiamo darlo. I ragazzi sono chiamati a fare qualcosa di diverso. Poi le partite si possono vincere, perdere o pareggiare, l’importante è vedere uno spirito diverso. Questo chiede la gente di Foggia. Dobbiamo far vedere che qualcosa sta cambiando ed è quello che mi aspetto io”.

Per il tecnico la tensione non può essere un problema: “Ho detto ai ragazzi che è pur sempre una partita di calcio. Certo, la palla potrà scottare ed è normale quando si indossa la maglia del Foggia. Ma potranno arrivare anche dei momenti in cui la palla può diventare leggera come una piuma”.

Il momento, reso ancora più delicato dagli ultimatum presidenziali e dalle contestazioni dei tifosi, accentua la pressione che in una piazza come Foggia è già alta di default, ma per Gallo non ci sono vie d’uscita alternative a una reazione sul campo: “Giocherà chi mi ha fatto vedere di avere voglia e di essere pronto. Domenica scorsa ho parlato con il presidente, ho incontrato i tifosi. Siamo consapevoli della situazione, ma i giocatori devono essere pronti a subire la pressione. Siamo di fronte a un paziente malato, ma ‘Aiutati che il Ciel ti aiuta’. Sta ai ragazzi trovare la chiave per uscire da questo momento. Quando siamo insieme cerco di fare il possibile, mai non vivo con loro, e il lavoro al di fuori del campo è altrettanto importante”.

Domani tornano Vuthaj e Peralta. All’appello mancheranno soltanto gli squalificati Di Pasquale e Costa, mentre Rizzo è totalmente recuperato. Sul modulo, il mister non si sbilancia, ma fa chiarezza su quello che vuole: “Gioca chi mi ha fatto vedere di stare bene mentalmente ed è disposto al sacrificio. In questa settimana abbiamo lavorato molto sull’intensità, un aspetto che ottieni lavorando, anche se la prossima settimana giocheremo ogni tre giorni. È importante, però, dare lo stesso carico di lavoro a tutti i calciatori, anche chi non gioca”.

E sulla condizione ribadisce quanto già dichiarato alla vigilia della trasferta di Pagani: “Ho trovato una squadra a cui manca la brillantezza per fare la riaggressione. Abbiamo cercato di mettere più intensità e di replicare in allenamento quello che può accadere nella partita, anche se la partita è sempre un’altra situazione. Ho comunque trovato la più totale disponibilità da parte dei ragazzi”.

Dribbla abilmente la domanda sul mercato: “Penso non sia corretto dire dove intervenire nei confronti dei giocatori. Come ho già detto, loro sono i più bravi. È chiaro che in sede di mercato, forse avrei fatto qualche scelta differente, ma ogni allenatore fa le proprie valutazioni e le proprie scelte. Quando inizi a luglio ha più tempo per lavorare, tutto quello che sto facendo in questi pochi giorni puoi diluirlo nel ritiro. Io tempo non ne ho, sto praticamente vivendo nello stadio. Le parole del presidente? Ogni decisione ultima spetta a lui. Con lui parlo tutti i giorni, mi piace che ci sia un diario giornaliero di quello che accade. Ma non ho bisogno di mettere nessuno fuori rosa, mi basta mettere fuori squadra chi non ritengo che sia pronto per giocare domani”.