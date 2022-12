Allo 'Zac' è di nuovo Foggia-Catanzaro. Gallo chiede coraggio ai suoi: "Dobbiamo affrontarli a viso aperto"

Serie C Girone C

Cinque giorni dopo la vittoriosa gara di coppa, sarà di nuovo Foggia contro Catanzaro. Ma è pensiero comune che la sceneggiatura del match sarà abbastanza diversa, anche alla luce degli interpreti ai quali si affiderà Vivarini. Quella che scenderà in campo domani sera allo 'Zac' sarà la squadra che ha dominato fin qui il campionato, con il miglior attacco e la miglior difesa.

Tuttavia, mister Gallo non vuole che la partita di Coppa Italia venga ridimensionata nell'importanza della posta in palio nonché nella bontà della prestazione: "Il Catanzaro è arrivato con una formazione che per loro può essere di seconde linee, ma si trattava di giocatori di categoria. Abbiamo portato a casa un passaggio del turno che non può non essere stimolante. Lo volevamo e lo abbiamo ottenuto a prescindere dalle scelte dell'avversario che non ci devono interessare".

Non accetta il pensiero aprioristico che vede i calabresi facili vincitori: "Se così fosse, tutte le altre squadre di serie C non dovrebbero affrontare il Catanzaro. Invece, dovremo giocare a viso aperto, con le attenzioni giuste, consapevoli della nostra e della loro forza. Se hanno 25 punti più di noi è perché sono stati i migliori del girone. Non sottovaluterei, però, il fatto che per un periodo di tempo abbiamo fatto i loro stessi punti. Ed è un altro passaggio da utilizzare per motivare i giocatori".

Quando si gioca con la capolista le motivazioni vengono da sé, anche se il Foggia sarà costretto a giocare con il fardello di uno stadio senza pubblico: "Dovremmo mettere gli altoparlanti con i cori registrati, come fanno all'estero (ride, ndr). Generalmente si dice di giocare con le orecchie tappate quando le cose vanno male. In questo caso, bisogna pensare a giocare e basta".

Domani mancherà ancora Malomo, al quale si aggiunge l'indisponibile Vuthaj (guaio muscolare). Quasi certa la presenza dal 1' di Petermann, che ha rimediato una microfrattura al naso in Coppa, ma dovrebbe giocare con una maschera protettiva: "Abbiamo alcuni giocatori con problemini, mi riservo di prendere le decisioni domani. Peralta sta bene, D'Ursi discretamente bene e anche Ogunseye che mercoledì ha giocato una buona partita. Poi dipenderà da che cosa mi dirà il cervello tra stanotte e domani, anche in base alle caratteristiche dei giocatori che sceglierò a centrocampo".