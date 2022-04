“Riempiamo la gradinata”, torna la promozione per donne, under 14 e over 65: biglietti a 2 euro in tribuna est

Serie C Girone C

La nuova gradinata è pronta. Con il completamento dei lavori nell'anello superiore della tribuna est, lo 'Zaccheria' potrà nuovamente essere sfruttato per il 100% della capienza attuale. In occasione della sfida con il Catanzaro, in programma lunedì prossimo, il club rossonero ripropone i biglietti a 2 euro in tribuna est, come accaduto per la gara con il Campobasso.

Stavolta, però, la promozione riservata agli under 14, agli over 65 e alle donne, sarà utilizzabile anche nell'anello superiore appena rimesso a nuovo.