Una partita quasi perfetta: al Foggia manca solo il gol, ma la squadra tiene botta al Catanzaro

Annibale Frossi sosteneva che lo 0-0 fosse il punteggio che più di ogni altro rappresentava la partita perfetta. Una tesi controversa, ma comunque originale se si pensa che a 86 anni di distanza dalla sua formulazione, se ne discute ancora. E che ha trovato più di un adepto, a cominciare da un certo Gianni Brera. Perché la mancanza di gol certificherebbe l’assenza di errori da parte delle due squadre. Verosimilmente, Johan Cruijff e il suo mentore Rinus Michels avrebbero dissentito. Ieri sera il Foggia di Gallo la partita perfetta non l’ha giocata, ma qualche punto di contatto con il pensiero dell’occhialuto attaccante della Nazionale medaglia d’Oro a Berlino ’36, c’è ed è anche evidente. Perché difensivamente il Foggia ha giocato davvero una partita che rasenta la perfezione, specie se si considera che il Catanzaro aveva fin qui sempre bucato almeno una volta il portiere avversario. Nullificare totalmente il potenziale offensivo dei giallorossi sarebbe come pretendere di spostare un macigno con un dito, ma allo ‘Zac’ la produzione è stata ben al di sotto degli standard noti e i meriti della formazione di Gallo sono tutt’altro che irrilevanti. I rossoneri hanno saputo interpretare bene il match, azzerare gli spazi centrali (come ha spiegato il tecnico nel post-gara) dove la squadra di Vivarini trova le soluzioni migliori, e sfruttato bene i momenti in cui gli avversari hanno mostrato qualche sbandata difensiva. È mancata un po’ di lucidità nell’ultimo passaggio, la giusta dose di fortuna e una maggiore attenzione del direttore di gara, quel Giordano a cui sfuggì un rigore solare su Curcio nel ritorno dei playoff con l’Entella. Apprezzabile l’onestà di Vivarini, che ha riconosciuto la grande performance tattica degli avversari, senza ingigantire i propri demeriti. Per tutti il bicchiere è mezzo pieno, soprattutto per il Foggia. Perché il liquido raggiunga l’orlo, servirà fare bene nelle due trasferte che chiuderanno il 2022. Anche per non rendere la partita di ieri una semplice parentesi.

Foto Antonellis/Calcio Foggia 1920