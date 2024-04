Cudini attende la Casertana e punta sul fattore 'Zac': "Non vogliamo mollare"

Parola d'ordine, dimenticare Latina. Per farlo la ricetta è una sola e la può dare solo il campo. Domani sera il Foggia tornerà allo 'Zac' dopo due trasferte dal sapore dolceamaro. Lo 0-3 patito contro i pontini ha in parte cancellato l'esaltazione proveniente dalla vittoriosa gara di Messina. Tuttavia, l'analisi di mister Cudini va oltre il semplice risultato: "Ero molto più arrabbiato dopo Messina, dove abbiamo vinto ma adeguandoci troppo agli avversari. Con il Latina abbiamo giocato a viso aperto, sviluppato il nostor modo di pensare, ma non abbiamo fatto risultato".

Ecco perché la squadra ha lavorato con serenità, senza la 'depressione' che un pesante k.o. può generare. Oltretutto, allo 'Zaccheria' arriverà una squadra forte come la Casertana, che può godere di una batteria di giocatori offensivi mica male. Per questo, il Foggia dovrà giocare una partita di grande diligenza, facendo leva sul fattore 'Zac': "Giochiamo in casa, conosciamo la nostra forza quando giochiamo davanti al nostro pubblico. Dobbiamo affrontare la partita nel migliore dei modi sapendo che di fronte avremo una squadra importante".

Casertana che di recente ha leggermente cambiato la disposizione del suo undici, passando dal 4-3-3 al 4-2-3-1: "Ma le loro caratteristiche non cambiano. Ci siamo preparati sia per il 4-3-3 che per il 4-2-3-1", avverte Cudini. Non cambieranno di certo i principi del Foggia: "Al di là del risultato, veniamo da una buona prestazione. Continuiamo sulle nostre certezze".

A quattro gare dal termine il Foggia si gioca molto. In palio c'è soprattutto la possibilità di proseguire la stagione oltre la regular season. Un obiettivo impensabile fino a meno di due mesi fa, ma ora è alla portata. Ecco perché sarà fondamentale mantenere la giusta mentalità, non più quella di chi deve salvarsi: "La differenza la faranno le motivazioni. Chi ne ha di più per finire in crescendo la stagione sarà avvantaggiato. Noi vogliamo continuare anche dopo il campionato. Se dovessimo mollare anche seolo un po' saremmo dei perdenti. La motivazione conta più di qualsiasi altra cosa".