Il Foggia chiama a raccolta i tifosi: "Tutti allo stadio". Due euro in gradinata per under 14, over 65 e donne

“Ora più che mai, tutti allo stadio”. È il claim che accompagna un video pubblicato sui canali social del Calcio Foggia 1920, nel quale si annuncia la speciale iniziativa del club rossonero in vista della sfida con il Campobasso: già a partire da questo pomeriggio, infatti, sono in vendita i ticket per la gara di domenica, in occasione della quale la società ha deciso di vendere biglietti a 2 euro più la prevendita, per la tribuna Est (gradinata) ai tifosi under 14, over 65 e a tutte le donne.

Per quanto riguarda gli altri settori, il prezzo del biglietto va dai 10 euro delle curve ai 50 della tribuna centralissima.

I PREZZI DEI TAGLIANDI

TRIBUNA V. NOCERA CENTRALISSIMA

€ 50,00

TRIBUNA V. NOCERA SUPERIORE CENTRALE

€ 35,00

TRIBUNA V. NOCERA SUPERIORE LATERALE

€ 30,00

TRIBUNA V. NOCERA INFERIORE

€ 26,00

TRIBUNA EST (GRADINATA)

€ 18,00

TRIBUNA EST U14 OVER65 DONNE

€ 2,00

CURVA NORD SETTORE OSPITI

€ 10,00

CURVA NORD

€ 10,00

CURVA SUD

€ 10,00

Al prezzo dei tagliandi va aggiunto il diritto di prevendita.

La vendita per il settore ospiti sarà aperta solo dopo il GOS che avrà luogo domani, 25 marzo 2022.

Gli spettatori che acquisteranno i tagliandi per assistere alla gara dovranno seguire le seguenti disposizioni:

Munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e di Certificazione verde COVID-19 (Green Pass rafforzato) da mostrare al personale preposto al controllo;

obbligo di misurazione della temperatura corporea all’accesso da parte del personale preposto;

rispettare categoricamente i posti assegnati sul biglietto per garantire il distanziamento di un metro tra uno spettatore e l’altro;

obbligo di indossare la mascherina FFP2 a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento.

I cancelli verranno aperti alle ore 12:30, si raccomanda ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo per evitare assembramenti e di mantenere sempre la distanza di sicurezza in caso di fila all’ingresso.

I tagliandi potranno essere acquistati collegandosi sul circuito Vivaticket, in uno dei punti vendita Vivaticket o al botteghino dello stadio (Venerdì e Sabato dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20; domenica dalle 9 alle 12).