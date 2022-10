La Curva Nord sbotta: “Chiunque non si senta all'altezza di questa piazza può fare le valigie”

“Il tempo delle chiacchiere è finito” per la Curva Nord, che alza la voce. La tifoseria organizzata del Foggia Calcio avverte: “È tempo di fatti”. La misura è colma per gli ultras, che si esprimono dopo la conferenza stampa del presidente Canonico: “Abbiamo sentito troppe barzellette e tanta gente sparlare”, scrivono, e il chiacchiericcio secondo loro non ha fatto altro che “rovinare prima del tempo la stagione calcistica in corso creando i presupposti per un fallimento a tutto tondo”.

La pazienza è finita. “Non ne possiamo più, siamo stanchi di sentire parole su parole, conferenze su conferenze, prime pagine su prime pagine”. E ancora, "mister Gallo non ce ne voglia, ma se per Boscaglia abbiamo pazientato 6 gare, ora di tempo per pazientare non ne abbiamo più. Potremmo scrivere pagine su pagine, sottolineando come questa squadra sia stata costruita senza un ds, o su chi abbia deciso di prendere l'uno e mandare via l'altro, ma basta fare dietrologie”. Ora ammettono di essere veramente arrabbiati. “Caro presidente, anziché portare questi ‘bravi ragazzi’ in pizzeria, li mandi in ritiro, cerchi di affrettare i tempi, dia la possibilità a mister e ds di costruire un feeling e cercare di creare un gruppo nel più breve tempo possibile, perché non siamo più responsabili di nulla”.

Considerano lo spettacolo a cui hanno assistito in queste settimane la vera punizione, non il ritiro. “Chiunque non si senta all'altezza di questa piazza calcistica può fare le valigie e andare via, perché la storia del Foggia Calcio è ricca di presidenti e calciatori, ma anche di fallimenti e delusioni – conclude la Curva Nord - per questo crediamo che nessuno sia indispensabile se non noi, la nostra gente e la nostra foggianità. Ognuno si assuma la responsabilità delle proprie azioni, perché siamo vicini al punto del non ritorno”.