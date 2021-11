Mazzata al Foggia dal Tribunale Federale: 4 punti di penalizzazione in classifica

La Sezione Disciplinare del Tribunale Federale Nazionale presieduta da Carlo Sica ha pronunciato oggi, 11 novembre 2021, il verdetto sul deferimento proposto dal Procuratore Federale il 14 ottobre nei confronti di Maria Assunta Elena Pintus, Nicola Canonico e della società Calcio Foggia 1920 per la violazione delle norme sulle partecipazioni societarie.

Le sanzioni irrogate sono 4 mesi di inibizione per Maria Assunta Elena Pintus, 6 mesi di inibizione per Nicola Canonico e 4 punti di penalizzazione in classifica per la società, da scontarsi nella corrente stagione.