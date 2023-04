Manca l’autorizzazione all’uso del campo: partita di calcio interrotta

La giornata che sta andando agli archivi non passerà alla storia per essere foriera di gioia per il calcio foggiano. E non solo per la sconfitta della prima squadra in casa del Catanzaro, dove si sono infranti definitivamente i sogni di raggiungere il terzo posto.

Per certi versi è destinato a fare ancora più rumore quanto accaduto stamani a Troia, precisamente allo stadio comunale ‘M. D’Achille’, che ospita le gare di alcune formazioni giovanili del club rossonero. Tra queste, c’è anche la formazione under 17 femminile, impegnata nel girone A del campionato regionale. La sfida odierna tra le giovani rossonere e il Nitor Brindisi è stata sospesa all'inizio del secondo tempo.

Il motivo? La mancata autorizzazione, da parte della ditta che gestisce l’impianto nonché dell’Amministrazione Comunale, necessaria per l’utilizzo del campo. Una situazione piuttosto singolare, per non dire grottesca, della quale è stato presto informato il primo cittadino Leonardo Cavalieri, che a FoggiaToday ha confermato l’accaduto. Il primo cittadino del comune dei Monti Dauni ha però smentito le voci secondo le quali sarebbe stato lui in persona a imporre l’interruzione del match: “Al mio arrivo al campo, la partita era già stata sospesa”, ha precisato. Né ha inciso, sulla decisione, la questione relativa alle quote per l’utilizzo del campo che il Calcio Foggia non avrebbe ancora saldato.