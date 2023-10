Cudini recupera anche Garattoni e Beretta: "Vorrei avere la rosa al completo, ma siamo sulla buona strada"

Manca poco perché il Foggia di Cudini sia finalmente al completo. E già in vista della sfida di domani con il Brindisi, l'infermeria, fin qui piuttosto affollata, comincia a registrare meno presenze. Garattoni, Beretta e Rizzo sono pronti e saranno convocati. A loro presto si aggiungeranno gli altri, anche Carlos Embalo che a Monopoli non era disponibile, malgrado fosse in panchina: "Lo abbiamo portato sperando di poterlo impiegare per uno spezzone, ma in fase di riscaldamento abbiamo capito che c'erano possibilità. Con il Brindisi non sarà a disposizione, speriamo di recuperarlo per la settimana prossima. Sono situazioni che ci possono stare visto che alcuni giocatori sono arrivati tardi e abbiamo forzato impiegandoli subito. Adesso stiamo cercando di metterli nelle migliori condizioni, senza forzare più", le parole di mister Cudini alla vigilia del derby.

Una sfida che potrebbe proiettare (seppure temporaneamente) il Foggia in cima alla classifica in caso di vittoria. Ma strappare il risultato pieno non sarà affatto una passeggiata: "Il Brindisi è una squadra che sta giocando bene, ha mentalità offensiva e caratteristiche ben chiare a livello agonistico. Una realtà che si sta evolvendo abbastanza bene, starà a noi cercare di avere il controllo della partita".

L'atteggiamento in campo sarà fondamentale, tanto quanto il supporto del pubblico, un'arma che il Foggia non può non sfruttare: "Sappiamo la forza dei nostri tifosi, sta a noi far sì che giri a nostro favore. C'è stata qualche gara o frazione di partita nella quale non siamo stati padroni del gioco, ma siamo in grado e domani dobbiamo farlo", il commento di Cudini. Il tecnico ha poi detto la sua sul rendimento della difesa e del centrocampo. Il reparto arretrato a Monopoli è andato ripetutamente in affanno, ma per il tecnico non è stata una questione di uomini: "Abbiamo subito qualcosa di più rispetto alle altre volte; il Monopoli portava i loro attaccanti - in particolare Starita - fuori zona, attaccava con gli inserimenti e l'abbiamo sofferto un po'. Ciò non vuol dire che le caratteristiche e la posizione di Riccardi non fossero giuste. La linea era inedita, ma non sono preoccupato. Bisogna dare il tempo a chi è appena arrivato di inserirsi. Riccardi non è uguale a Marzupio, ogni giocatore è diverso".

Sulla mediana si ritiene soddisfatto, soprattutto per l'intensità fin qui mostrata dai suoi calciatori: "Sono contento quando riusciamo a fare pressing organizzato, come nell'azione che ha portato al secondo gol con il Monopoli. Nonostante le caratteristiche dei giocatori siano più di palleggio che di quantità, si stanno abituando. Certo, bisogna lavorare e migliorare, per esempio con le mezzali che devono stare più alte".

La disponibilità dei giocatori è una dei valori che spiegano l'ottimo rendimento fin qui mostrato dalla squadra: "Il filo che lega prestazioni ai risultati è questo, la convinzione nel fare le cose, la disponibilità a prescindere dal modulo. Gli interpreti possono incidere in base al modulo, ma è l'idea di calcio che si vuol avere che alla fine fa la differenza. Io ho la fortuna di avere giocatori duttili e la duttilità è un pregio, ma conta ancora di più la voglia di stupire, di mettesi in gioco e di dimostrare.

C'è spazio anche riservato ai singoli, come Schenetti: "Sta migliorando di partita in partita, come ruolo, prestazioni e idea di calcio. Giocate come l'assist a Tonin ce le aspettiamo sempre, deve andare alla ricerca di quel tipo di giocate. Sono contento della sua abnegazione anche nell'interpretare ruoli diversi. È un giocatore che ci dà qualità ed esperienza". Infine, un pensiero anche su un nuovo scandalo scommesse che potrebbe travolgere il calcio italiano: "Non sono cose che fanno bene all'ambiente. Quello che è accaduto qualche anno fa non è bastato. Ci sono delle regole che noi sportivi dobbiamo rispettare, ma a volte attorno ai calciatori girano persone che non sempre fanno del bene, non sempre condizionano in positivo l'atleta. Penso che i giocatori debbano essere più realisti, professionali, uomini. Mi spiace che queste vicende riguardino soprattutto giovani ragazzi".