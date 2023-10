Foggia-Brindisi 2-0: le pagelle dei rossoneri

Sono passati più di sei anni da quando il Foggia non si risvegliava la domenica da prima in classifica. L’ultima volta fu con Giovannino Stroppa in panchina, al termine di una stagione trionfale che vide i rossoneri fare ritorno in B dopo quasi un ventennio. A distanza di sei anni e mezzo i satanelli tornano in vetta, seppur in condivisione con la Juve Stabia che ha una partita in meno, seppur davanti a un Benevento che sopravanzerebbe i satanelli se vincesse oggi in casa con il Picerno. Ma la precarietà del primato appena conquistato non ridimensiona neppure di mezza tacca la bontà del lavoro fin qui svolto dai ragazzi di Cudini. Una squadra partita in netto ritardo rispetto alle altre, tra le mille incognite generate da un’estate tumultuosa e per larghi tratti insensata. Eppure, in poco tempo il tecnico marchigiano è riuscito a costruire una squadra fatta e finita, con ampi margini di miglioramento. Che sa stare benissimo in campo e non smarrisce mai l’identità né i principi di gioco di fronte ai frequenti cambi di sistema. Con il Brindisi è giunta l’ennesima conferma. Il ritorno al 3-4-1-2 non ha spostato di una virgola le certezze dei satanelli, che per un tempo hanno travolto il Brindisi imponendo ritmi alti e riaggressione sistematica. Segno che certi concetti sono ormai stati registrati e che anche dal punto di vista fisico-atletico la squadra c’è. Tuttavia, come si è detto, la strada da percorrere è lunga e tortuosa. Come il giro d’Italia entra nel vivo dalla seconda parte con i tapponi di montagna, per il Foggia ora toccherà cambiare rapporto in vista del trittico alle porte: la trasferta di Crotone sabato prossimo, l’impegno casalingo infrasettimanale con il Benevento del 26 ottobre per arrivare alla trasferta del 29 di Picerno. Tre impegni a dir poco probanti che diranno molto sulla cifra tecnica (e non solo) del Foggia e sul ruolo che potrà svolgere in questo campionato.

Le pagelle dei rossoneri

FOGGIA (3-4-1-2) Nobile 6,5; Salines 7 Carillo 7 Rizzo 7; Garattoni 7,5 (19’st Antonacci 5,5) Martini 6,5 (24’st Rossi 6) Di Noia 7,5 Vezzoni 6; Schenetti 7 (26’st Marino 6); Peralta 6,5 (19’st Beretta 6) Tonin 6,5 (37’st Idrissou s.v.). A disposizione: Cucchietti, De Simone, Vacca, Riccardi, Odjer, Fiorini, Papazov. Allenatore: Cudini 7,5

BRINDISI (4-3-3) Saio 6; Valenti 5 Bellucci 5,5 Bizzotto 6 Nicolao 6 (26’pt Monti 5,5); Ceesay 5 (8’st Petrucci 6) Malaccari 5,5 (33’st Lombardi 6); Albertini 5,5 Bunino 5 (1’st Mazia 5,5) Fall 5 (1’st Costa 6); Ganz 5. A disposizione: Albertazzi, Auro, Vona, Gorzelewski, Cancelli, Moretti, De Angelis, Golfo, De Feo. Allenatore: Danucci 5

Arbitro: Frascaro 6

Assistenti: Boggiani 6,5 – Santarossa 6

Nobile 6,5 – Il Brindisi davanti è pericoloso come lo sarebbe l’essere rincorsi da un bradipo. E allora gli tocca fare attenzione all’ordinario e alle uscite (un cruccio, di tanto in tanto). Prende e porta a casa la quinta partita senza subire reti.

Salines 7 – Torna agli alti standard ai quali ha abituato tutti, dopo le incertezze di Monopoli. Da braccetto destro sembra trovare la propria identità e infatti riesce ad abbinare alla perfezione i respingimenti (chiedere a Fall per saperne di più) con le fughe in avanti. Sfiora un gol di cui si sarebbe parlato a lungo.

Carillo 7 – Il primo tempo del Foggia è di quelli che ogni difensore vorrebbe giocare. Ma lui è un bravo comandante che tiene serrate le distanze, condizione essenziale perché la riaggressione funzioni. Un gigante sulle palle alte.

Rizzo 7 – Torna dopo il forfait di Catania e sembra che non se ne sia mai andato. Regge i 90’ con una freschezza impressionante. Poi c’è la prestazione, di sostanza e proposta. Una splendida giocata sull’out propizia una delle più importanti occasioni di inizio ripresa, ma che Garattoni si ritrova sul piede meno nobile. Pazienza. È sicuro e porta sicurezza agli altri. Così anche il timido Vezzoni è un po’ meno timido.

Garattoni 7,5 – C’è poco da dire, da braccetto è un’arma in più, che diventa ancora più determinante in assenza di un cecchino di ruolo lì davanti. Torna e subito segna, ridicolizza Fall nell'azione del raddoppio che nasce sempre dal suo fronte, giusto per tracciare un solco netto rispetto alle alternative – che comunque lo hanno supplito con diligenza – e dare un assaggio di quello che potrebbe essere il Garattoni a pieno regime (19’st Antonacci 5,5 – Entra e si piazza sul versante mancino e si fa notare in negativo per un paio di interventi scomposti e altrettanti dribbling subiti. Più confusione che utilità. Fortunatamente, il tutto si consuma nella fase agonica della partita).

Martini 6,5 – Con Di Noia a comporre la cerniera centrale che stravince il duello con il duo avversario, ma soprattutto detta i ritmi tambureggianti del pressing e dell’immediato recupero palla. Non appariscente (per chi guarda le partite con poca attenzione), ma dannatamente utile. E, ricordiamolo: compirà diciannove anni a dicembre (24’st Rossi 6 – Una ventina di minuti per dare freschezza e misura alla mediana, quando Cudini saggiamente decide di passare al 3-5-2 puro).

Di Noia 7,5 – Una delle migliori partite da quando veste la maglia del Foggia? Sì, decisamente. Si perde il conto delle palle recuperate già dopo pochi minuti. Qualsiasi cosa si debba fare, che sia un recupero palla, una transizione, una giocata in impostazione o una chiusura difensiva, lui c’è sempre. E fa tutto dannatamente bene.

Vezzoni 6 – Timido e un po’ pasticcione in avvio (come quando crolla a terra nel tentativo di stoppare una palla col petto), poi sale di tono, beneficiando del costante supporto di Rizzo. Belle anche alcune aperture verso il lato opposto, che gli fanno guadagnare anche gli applausi dello Zac. Può e deve crescere.

Schenetti 7 – Seconda rete consecutiva, dopo un digiuno che cominciava a farsi indigesto (ossimoro). E tante giocate di qualità nella posizione che più ne esalta le doti. A volte tende a piacersi troppo, vezzo che non deve diventare vizio (26’st Marino 6 – Inizialmente escluso per (spiega Cudini) la necessità di aggiungere un difensore in più e avanzare i due esterni. Scelta che ci sta. Poi il mister lo chiama in causa per ridare ordine e fiato alla mediana, e la squadra torna a governare agevolmente fino al triplice fischio).

Peralta 6,5 – Dal suo sinistro nasce il gol di Garattoni, anche se non si può parlare di assist purissimo. È parecchio ispirato e pure meno innamorato del pallone. Gli fa difetto la mira, a giudicare dai due sinistracci fotocopia spediti in curva. Cala alla distanza, non prima di aver confezionato un potenziale assist (purissimo) per Tonin (19’st Beretta 6 – Non più lungocrinito, la novità estetica di giornata. Chissà che nel suo caso, l’effetto Sansone si riveli al contrario. Intanto, rimette nelle gambe una mezz’oretta scarsa, nella quale confeziona la sponda che porta Salines a un niente dall’eurogol. Per il resto, c’è tempo. Sperando che i guai fisici siano terminati).

Tonin 6,5 – Gara di grande sacrificio e di poche occasioni per ingrassare il bottino di reti stagionali. Ma tant’è. Il suo lavoro si rivela comunque prezioso (37’st Idrissou s.v.).

Cudini 7,5 – Un’ora di grande intensità, quasi da Premier League. Un piacere per la vista. Da persona che (giustamente, quando si fa l’allenatore) non si accontenta mai, ai complimenti aggiungerà anche una critica ai suoi per non aver giocato alla stessa maniera nella ripresa. Ma intanto, la sua squadra è ai piani altissimi e ci è arrivata con un gioco piacevole a una grandissima organizzazione. Una squadra che sembra già fatta e finita, malgrado i passi in avanti possibili siano ancora molti.