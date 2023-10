Serie C Girone C

Sono passati quasi 13 anni da quel 28 novembre del 2010, giorno a cui risale l’ultima vittoria interna in campionato del Foggia sul Benevento. Era il Foggia dell’illusoria versione di Zemanlandia, quella di Sau (che realizzò la doppietta dopo il vantaggio iniziale degli ospiti) e dell’allora virgulto Insigne. Da allora, i rossoneri hanno raccolto solo briciole (1 sconfitta e 4 pareggi) e un carico ingente di veleni e polemiche, come in quel famoso 1-1 del 2016 cui fece seguito la ancor più celebre conferenza stampa di Antonio Vacca. Una tradizione che non è stata sovvertita neppure nella gara di ieri sera. Lo avrebbe meritato il Foggia di Cudini, quasi sempre padrone del gioco, al netto di un fisiologico calo a metà ripresa, poi stemperato dai cambi. Ai rossoneri è mancata la precisione nelle giocate ultime, la lucidità in alcune scelte e anche un po’ di fortuna, come in occasione della traversa stampata da Embalo in chiusura di match. Tuttavia, il risultato conferma le buone impressioni e derubrica la sconfitta di Crotone a fisiologico scivolone, cagionato più dai propri demeriti che da una presunta maggiore forza degli avversari. E ora, testa a Picerno, per ritrovare la vittoria e restare ancorati alle zone alte. L’equilibrio di questo campionato offre possibilità a ripetizione per recitare un ruolo da protagonista, basta non sciuparle.

Foggia-Benevento 0-0: le pagelle dei rossoneri

FOGGIA (3-5-2) Nobile 6,5; Salines 6,5 Carillo 7 Rizzo 7; Garattoni 6,5 Schenetti 6,5 (43’st Odjer s.v.) Marino 5,5 (34’st Martini s.v.) Di Noia 7 (43’st Fiorini) Vezzoni 5,5; Tonin 5 (18’st Embalo 5,5) Beretta 5 (18’st Tounkara 5). Allenatore Cudini 6,5

BENEVENTO (3-4-2-1) Paleari 6; El Kaouakibi 6,5 Pastina 6,5 Berra 6; Karic 5,5 Talia 5,5 Agazzi 6 Improta 5; Ciano 6,5 Kubica 5 (14’st Masciangelo 5,5); Ferrante 5 (14’st Bolsius 6). Allenatore: Andreoletti 6

Arbitro: Galipò di Firenze 6,5

Assistenti: Piazzini 6,5 – Zanellati 6

Nobile 6,5 – A primo impatto, sulla punizione di Ciano sembra essere salvifica la sua manona. Resta il dubbio che i meriti vadano ascritti al palo. Ma tant’è. Mette in cassaforte l’ennesima gara senza subire gol e il suo contributo è tutt’altro che marginale.

Salines 6,5 – Ogni tanto pasticcia soprattutto quando la giocata a effetto gli riesce e lui si fa trascinare dalla voglia di strafare. Ma la sua è prestazione gagliarda, con la chicca del cross al bacio che lo ‘sciagurato’ Vezzoni spedisce fuori.

Carillo 7 – Il testa a testa (letterale) con Berra gli costa un taglio sulla tempia. Il turbante non lo turba, anzi. Continua a giganteggiare riducendo ai minimi termini il fischiatissimo Ferrante e concedendosi pure qualche uscita palla al piede.

Rizzo 7 – Con Carillo è il signore della difesa. Dal lato suo Karic incide come una matita spuntata.

Garattoni 6,5 – C’è chi occhieggia solo la fase offensiva, dove il contributo è (quantitativamente) modesto. Ma a livello difensivo è inappuntabile. Dalla sua parte agisce Improta, uno dei giocatori da attenzionare di più, sulla carta. E tale rimane, grazie alla disciplinata gara del capitano rossonero. Tutto ciò che, per esempio, non era accaduto a Crotone.

Schenetti 6,5 – Arretra di qualche metro e si sistema sul centrodestra nel 3-5-2. Non disdegna, però, gli avanzamenti a ridosso delle punte. È tra i più vivaci in fase offensiva, sfiora anche il gol nella ripresa. Anche il contributo in fase di non possesso non è affatto trascurabile (43’st Odjer s.v.).

Marino 5,5 – C’è personalità e applicazione tattica nella sua gara, ma anche una quantità industriale di errori tecnici – alcuni anche banali – che non si confanno a un regista con piedi buoni e visione di gioco quale lui è (34’st Martini s.v.).

Di Noia 7 – Meriterebbe anche qualcosa in più, che gli viene negato per un giallo beccato da pollo a due passi dallo zelante Galipò. Si produce nell'ennesima prova che coniuga alla perfezione quantità e qualità, come trovarsi di fronte a un chilo di carne Wagyu. Imposta, contiene, riaggredisce, arriva anche al tiro (Paleari c’è). Chiude da regista fino alla sostituzione con Fiorini, e la musica non cambia. Impressionante e, forse, imprescindibile. A Picerno non ci sarà (era diffidato).

Vezzoni 5,5 – Forse disputa la migliore partita per presenza e buone cose in ambedue le fasi. Però pesa come un macigno l’errore sotto porta che, di fatto, è tra le cause principali del risultato finale.

Tonin 5 – L’intesa con Beretta è ai livelli di quella che c’è tra Max Allegri e Lele Adani. In questo caso, però, non è questione di antipatie reciproche, ma di scarsa conoscenza. Il compagno lo ignora al 10’, se ne cruccia. Poi al 34’ si trova una palla invitante a centro area che spedisce fuori con un tiro sghimbescio. Sparisce nella ripresa (18’st Embalo 5,5 – Spreca un paio di situazioni interessanti nel tentativo di portarsi il pallone sul piede preferito. Antico vizio dei mancini. L’approccio alla gara non è dei migliori e neppure il sostegno della buona sorte: la punizione che calcia nel recupero è meravigliosa, ma centra il legno).

Beretta 5 – Cudini vuole fisicità e gli affida nuovamente la titolarità. Stavolta la partita dura più di un’ora, ma la pericolosità in area è veramente di basso livello. Il tutto, malgrado qualche buon movimento. Esiziale l’errore al 10’, quando si libera bene, ma chiosa cercando il tiro piuttosto che servendo un liberissimo Tonin (18’st Tounkara 5 – La gara di spallate e colpi più o meno legali con Pastina finisce in pareggio. Ma poi ci sarebbe anche da giocare a calcio ed è lì che emergono i problemi. Sembra a dir poco spaesato. La speranza è che sia davvero tutta una questione di condizione ancora precaria).

Cudini 6,5 – Prepara bene la partita. La rinuncia iniziale a Peralta ha una logica, anche se l’italoargentino forse andava sfruttato nell’ultimo segmento. La squadra affronta con grande personalità il Benevento, poi subentrano i limiti strutturali (leggi il reparto offensivo) per i quali non può fare miracoli.