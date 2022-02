Foggia-Bari 2-2: le pagelle dei rossoneri

Serie C Girone C

È stato un pareggio giusto, frutto della buona interpretazione da parte delle due squadre. Foggia e Bari hanno dato vita a uno spettacolo senz’altro gradevole, malgrado l’appesantito terreno di gioco suggerissero una gara più fisica che tecnica. E invece le belle giocate (a cominciare dai quattro gol) non sono mancate, le due squadre non hanno mai rinunciato ai propri principi di gioco: il Foggia, soprattutto nel primo tempo, il Bari nell’autoritaria ripresa. Difficile dire chi abbia perso i famigerati 2 punti, se il Foggia, avanti fino al 42’ della ripresa o il Bari dominatore per tutta la seconda frazione. Forse ha ragione Curcio: “È semplicemente un punto”. Entrambe le formazioni, però, possono sorridere pensando a quello che è stato e non a quello che sarebbe potuto essere. Il Foggia ha retto finché ha potuto, fiaccato dal campo e dalla mancanza di quelle valide alternative che invece affollavano la panchina barese, lì dove Mignani ha attinto per riacciuffare il pareggio. Oltretutto, la squadra di Zeman, già in emergenza, ha dovuto chiudere con un centrale difensivo adattato al ruolo di terzino. Ecco perché i rossoneri – come ha testimoniato il saluto delle curve – possono essere più che soddisfatti.

FOGGIA (4-3-3) Dalmasso 7,5; Nicolao 6,5 (17'st Girasole 6) Sciacca 6,5 Di Pasquale 7 Rizzo 6; Garofalo 6,5 Petermann 6,5 Di Paolantonio 6; Merola 6,5 (32'st Vitali 5,5) Ferrante 5,5 Curcio 7 (32'st Turchetta s.v.). Allenatore: Zeman 6,5

BARI (4-3-1-2) Frattali 5 (1'st Polverino 5,5); Belli 5 (30'st Pucino 6) Terranova 6,5 Gigliotti 6,5 Ricci 6; D'Errico 6 (30'st Mallamo 7) Maiello 6,5 Maita 7; Galano 5 (38'st Citro 5,5); Antenucci 6 Cheddira 7 (38'st Simeri s.v.). Allenatore: Mignani 6,5

Arbitro: Cascone di Nocera Inferiore 5

Assistenti: Miniutti di Maniago 5 – Ricciardi di Ancona 6

Dalmasso 7,5 – Ha fin qui giocato solo con avversari d’alta classifica senza che le gambe abbiano mai denunciato un accenno di tremore. Nella gara più sentita dalla città si esalta con due interventi (soprattutto il primo) che ritardano la rimonta barese. Non meno importanti le uscite che trasudano lucidità e tempismo da portiere navigato.

Nicolao 6,5 – Bissa l’assist col Palermo. Belli gli concede lo spazio e lui confeziona la primizia per la capoccia di Curcio. Resiste dopo un problema alla coscia per oltre un’ora, prima di capitolare (17'st Girasole 6 – Non è un terzino e si vede; gli tocca anche sguazzare nella paludosa corsia destra. Per questo va apprezzato l’impegno).

Sciacca 6,5 – Sul gol di Mallamo forse potrebbe fare qualcosa di più (accorciare con più rapidità dopo il corto disimpegno), ma non tanto. Resta la bontà della prestazione, dalle chiusure puntuali alla impostazione di qualità anche in un terreno infame.

Di Pasquale 7 – I rabbiosi cazzottoni che rifila al manto erboso dopo il triplice fischio sono la fotografia del match e un piacevole segnale. Regge l’urto con l’indemoniato Cheddira, strozza sul nascere ogni velleità offensiva di Galano. Furore agonistico e qualità, c’è tutto nella sua prestazione. Peccato per il giallo che gli costa il derby a Taranto.

Rizzo 6 – Non disdegna le sortite, che forse andrebbero alimentate con maggiore frequenza nella ripresa, anche perché la sua fascia è quella più giocabile. Balla un po’ nella ripresa, ma non affonda.

Garofalo 6,5 – Cascone lo grazia per un’entrata da giallo che gli sarebbe costato il rosso (era già ammonito). Unica macchia di una partita di grande intensità e carattere. Nel finale avrebbe bisogno di un ricambio che in panchina non c’è.

Petermann 6,5 – Una ripartenza del Bari nasce da un suo disimpegno errato, ma non macchia una prestazione di personalità e qualità, soprattutto nel primo tempo. Non rinuncia mai al palleggio anche dove il pallone non rimbalza per nulla. Meno spunti per gli esteti, nella ripresa, ma si fa comunque apprezzare per la combattività.

Di Paolantonio 6 – Un po’ come per Garofalo: primo tempo ad alta intensità, prima di sfiorire progressivamente. Chiude in evidente affanno.

Merola 6,5 – Un gol casuale solo nell’esito (paperaccia di Frattali), non nella sua ideazione. Trova il taglio di Curcio che ne asseconda il successivo inserimento. Azione zemaniana. Spende tutte le energie che ha soprattutto in termini di corsa (32'st Vitali 5,5 – Entra per ridonare freschezza al reparto avanzato, ma non tiene un pallone né riesce a recuperarne).

Ferrante 5,5 – Un bel movimento sul primo gol, tanta corsa e sacrificio, ma poca concretezza. In aggiunta, la macchia del match point sciupato a metà ripresa. È in quelle fasi un po’ così, che capitano a tutti i bomber. È evidente la sofferenza.

Curcio 7 – Si lascia trasportare dall’ispirazione e quando accade, è un piacere guardarlo, un po’ meno se si parteggia per l’altra squadra. Semplicemente perfetto l’inserimento sul primo gol, altrettanto magistrale il movimento che prepara il terreno al raddoppio di Merola. C’è poi anche tanto lavoro sporco, finché il mister non decide di farlo rifiatare (32'st Turchetta s.v.).

Zeman 6,5 – Lo ha detto nella conferenza stampa della vigilia: “Siamo pochi, ma non mi lamento”. E infatti, lamentoso alla Antonio Conte non è mai stato. Ma forse un pizzico di dispiacere lo avrà provato guardando i cambi di Mignani e la sproporzione tra le sue alternative e quelle del collega barese. Poco male. La squadra gioca nel primo tempo, lotta nel secondo e a momenti strappa pure il risultato pieno. E, finalmente, ora avrà la settimana piena per lavorare. Auspicando nella clemenza della buona sorte o nella grazia di san Rocco, protettore delle articolazioni.