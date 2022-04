Foggia-Avellino, 220 tagliandi per i tifosi ospiti: gli abbonati in curva non potranno accedere agli altri settori

Serie C Girone C

Vendita dei biglietti negata ai soli abbonati nelle curve. Sul sito ufficiale il Calcio Foggia 1920 ha comunicato le modalità di acquisto dei tagliandi per assistere alla gara con l’Avellino in programma domenica prossima alle ore 17.30.

In ottemperanza al dispositivo del Giudice Sportivo, che obbliga la squadra a disputare una gara con le due curve prive di spettatori, i biglietti nei due settori non saranno in vendita. Pertanto, i possessori di un abbonamento in curva sud o nord non potranno accedere né ai rispettivi settori né ad altri settori, né potranno acquistare tagliandi per altri settori (tribuna est e ovest). Al botteghino non sarà consentita la vendita per conto terzi, ma soltanto alla persona presente fisicamente e in possesso del biglietto di identità. Come per la gara con il Catanzaro, gli abbonati in tribuna est (gradinata) potranno accomodarsi nel settore superiore della stessa.

Settore ospiti

Sono 220 i tagliandi messi a disposizione per i tifosi dell’Avellino nel settore ospiti della Curva Nord. In seguito alla riunione del Gos, è stata disposta la vendita dei tagliandi ai soli residenti nel comune di Avellino e nella provincia irpina, in possesso della Fidelity card. La vendita terminerà alle ore 19 del 23 aprile.

Tutti gli altri settori sono inibiti ai residenti nella città e nella provincia di Avellino. Inoltre, i tifosi ospiti dovranno raggiungere lo Zaccheria esclusivamente a bordo di mezzi collettivi (pullman) seguendo l’itinerario disposto dalla Questura di Foggia e raggiungendo il luogo programmato dalla questura entro e non oltre le ore 15:00 del giorno 24/04/2022. Non sarà consentito l’accesso allo Zaccheria in nessun’altra modalità.

Prezzi

Nessuna variazione per i prezzi dei tagliandi. Per la tribuna est il tagliando costerà 18 euro, 26 euro per la Tribuna Ovest inferiore, 30 euro per la Superiore laterale, 35 per la superiore centrale e 50 euro per la centralissima. Per i tifosi ospiti il biglietto costerà 10 euro. A tutti i prezzi andrà aggiunto il diritto di prevendita.

Modalità acquisto

I tagliandi saranno acquistabili sul circuito Vivaticket, in uno dei punti vendita VivaTicket oppure presso il botteghino dello stadio ‘Zaccheria’ di via Gioberti, che sarà aperto oggi e domani dalle 10 alle 13 e dalle 17 alle 20 e nella giornata di domenica dalle 10 alle 14.

Disposizioni

Gli spettatori che acquisteranno i tagliandi per assistere alla gara dovranno munirsi di documento di riconoscimento (in corso di validità) e di Certificazione verde Covid-19 (Green Pass base) da mostrare al personale preposto al controllo; misurare la temperatura corporea all’accesso da parte del personale preposto; rispettare categoricamente i posti assegnati sul biglietto per garantire il distanziamento di un metro tra uno spettatore e l’altro; indossare la mascherina Ffp2 a protezione delle vie respiratorie per tutta la durata dell’evento ed evitare qualsiasi tipo di assembramento. I cancelli verranno aperti alle ore 16:00, si raccomanda ai tifosi di recarsi allo stadio con largo anticipo per evitare assembramenti e di mantenere sempre la distanza di sicurezza in caso di fila all’ingresso.