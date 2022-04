Allo 'Zac' arriva l'Avellino: chiuse al traffico con divieto di sosta le strade limitrofe allo stadio

Con l'ordinanza numero 107, il Comune di Foggia ha ordinato la chiusura di alcune strade limitrofe allo stadio Pino Zaccheria, in vista della partita tra Foggia e Avellino, in programma domenica alle ore 17.30.

Il provvedimento è giunto a seguito delle indicazione emerse in sede di Gos, durante il quale "si è ravvisata la necessità per motivi di sicurezza pubblica di adottare provvedimenti particolari per circolazione stradale in occasione dell?incontro di calcio Foggia - Avellino, essendo stati individuati profilo di rischio specifici, al fine di scongiurare contatti tra le due tifoserie".

Pertanto, l'ordinanza dispone la chiusura del traffico veicolare, con istitutzione dei divieto di sosta con "rimozione forzata" a partire dalle ore 8 di domenica e sino alle 24 di diverse vie della città.

Le strade chiuse al traffico.

Via V. Gioberti (tratto compreso tra Viale Ofanto e Via G. Salvemini)

Via Filangieri ? Via Manin intersezione con Via Caracciolo

Via N. Bixio e Via N. Sauro (tratto compreso da Viale Ofanto a Via M. R. Imbriani)

Via M. R. Imbriani e Via I. Nievo (tratto compreso da Via La Marmora a Via Filangieri)

Via S. Pellico ambo i lati (tratto e direzione di marcia compresi da Via Salvemini a Viale Ofanto)

Via degli Aviatori (tratto compreso da Viale Ofanto a Viale I° Maggio)

Viale Ofanto (tratto compreso da Via G. Mazzini a Via Napoli compreso il vialetto di Viale Ofanto che costeggia lo stabile ex gommista Curci, la recinzione dello stadio ?P. Zaccheria? e sfocia su Via degli Aviatori)

Via Napoli (tratto compreso da Via Martiri di Via Fani e Viale Ofanto)

Via V. Gioberti (tratto compreso da Viale Ofanto ad intersezione con Via Labriola/Via La Piccirella)

Via G. Dorso (tratto compreso da Via V. Gioberti a Via degli Aviatori, ad eccezione dei diversamente abili che potranno sostare sul lato destro nel medesimo tratto e direzione di marcia)

Via G. Salvemini (tratto compreso da Via V. Gioberi a Via S. Pellico)

Via La Marmora (tratto compreso da Viale Ofanto a Via M. R. Imbriani)

Via A. Labriola (tratto compreso da Via V. Gioberti a Via G. Salvemini)

Via G. Salvemini (tratto compreso tra Via S. Pellico e Via V. Gioberti)

Sono esclusi dal divieto i seguenti veicoli: mezzi militari ? della polizia ? dei VV.F. e altri mezzi di soccorso (dei mezzi in visita domiciliare) ? i residenti muniti di apposito titolo ? persone con ridotte capacità motorie ? giornalisti muniti di tesserino dell?ordine dei giornalisti ? gli arbitri e osservatori arbitrali con tessera AIA ? rappresentanti la Procura Federale in possesso di relativa tessera ? medici antidoping in possesso della tessera federale ? incaricati squadre nazionali con tessera federale ? veicoli degli aventi diritto, provenienti da fuori città, compresi nell?elenco redatto dal Foggia Calcio, nella specifica giornata dell?incontro di calcio in questione.

La Polizia Locale e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati della esecuzione della presente Ordinanza.