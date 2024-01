Foggia-Avellino, l'ex Pazienza sui rossoneri: "In rosa hanno giocatori forti, cercheremo di sorprenderli"

L'allenatore dell'Avellino Michele Pazienza - ex giocatore del Foggia ma anche e soprattutto di Juventus, Napoli e Udinese - questa mattina ha presentato la gara che vedrà i biancoverdi impegnati allo Zaccheria in una sfida delicatissima contro i rossoneri di Coletti-Vacca.

Secondo con Crotone, Casertana e Picerno con 38 punti, l'Avellino non ha alcuna intenzione di mollare la rincorsa alla capolista Juve Stabia, distante appena sei lunghezze. Dall'altra parte però, c'è una squadra che vuole riscattare il periodo di difficoltà, atteso che negli ultimi cinque incontri ha guadagnato appena 4 punti a fronte degli undici conquistati dall'avversario di turno.

Sui rossoneri, presso la sala stampa dello Stadio 'Partenio-Lombardi', il mister sanseverese di nascita ha presentato la gara valida per la ventiduesima giornata del campionato di Lega Pro Girone C, in programma domani, sabato 20 gennaio, alle 20.45: "La partita di domani sarà difficile, nonostante il Foggia nelle ultime uscite ha avvertito delle difficoltà. Andiamo a giocare in uno stadio importante in cui la tifoseria si fa sentire. Inoltre, all'interno della rosa ci sono giocatori forti, che possono dire la loro in questa categoria".

Pazienza non si fida del Calcio Foggia 1920: "Non mi fido di tutti questi movimenti, di questo parlare e di questo chiacchiericcio. Ho visto il Foggia cambiare sistema di gioco e guida tecnica nelle ultime gare. C’è un allenatore che conosco come calciatore, è un allenatore che viene dalla scuola di De Zerbi, quindi propone un calcio molto propositivo, offensivo, che mette in difficoltà le squadre avversarie. Il calcio che propongono è difficile da sviluppare, ma con il passare delle gare vanno a migliorare quei sincronismi che poi danno fastidio. Dobbiamo farci trovare pronti e andare là con grande spirito di sacrificio. Cercare di sorprenderli, invece che farci sorprendere".