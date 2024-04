Foggia-Audace, derby senza i tifosi ospiti: vietata la vendita dei biglietti ai residenti nel comune di Cerignola

Come era prevedibile, Foggia-Cerignola si disputerà senza i tifosi ospiti. Almeno quelli residenti nel comune ofantino. Così è stato deciso in seguito alla riunione del Gos, dopo che l'Osservatorio per le Manifestazioni sportive aveva indicato il derby di Capitanata tra le gare a rischio e pertanto rinviate alle valutazioni del Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni sportive per l'individuazione di adeguate misure di rigore.

Dunque, vietata la vendita dei tagliandi per il settore ospiti ai residenti nella città di Cerignola. Per i non residenti la vendita nel suddetto settore sarà aperta.

Il costo del biglietto è di euro 10.00 + di diritti di prevendita. I tagliandi potranno essere acquistati online e presso i punti vendita del circuito di biglietteria Vivaticket dalle ore 17.00 di giovedì 18 aprile 2024 e fino alle ore 19.00 di sabato 20 aprile 2024. Il giorno della gara non sarà possibile acquistare i tagliandi di accesso presso la biglietteria dello Stadio Pino Zaccheria che resterà chiusa. La capienza del Settore Ospiti è di 500 unità.

Per quanto riguarda gli altri settori, i prezzi vanno dai 10 euro delle curve ai 50 euro della Centralissima (Leggi tutte le info sui tagliandi).

In vista della partita di domenica, il Foggia comunica che per tutti i sottoscrittori di abbonamento sarà disponibile la promozione 'Porta un amico'. Tutti gli abbonati avranno la possibilità di portare allo stadio un amico acquistando un biglietto aggiuntivo, nello stesso settore in cui è stata sottoscritta la tessera, con uno sconto del 50% più 1,50 euro di diritti di prevendita. Il tagliando potrà essere acquistato solo ed esclusivamente presso i botteghini dello stadio 'Zaccheria' domani mattina dalle ore 10.00 alle ore 12.30 e nel pomeriggio dalle ore 17.00 alle ore 19.30.

Si ricorda, inoltre che, su indicazione dell’Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive, è previsto un maggior controllo nelle attività di prefiltraggio e filtraggio, con particolare riferimento alla corrispondenza delle generalità indicate sul biglietto dell’utilizzatore. Pertanto si raccomanda vivamente di recarsi allo stadio muniti di documento di riconoscimento in corso di validità. L’apertura dei cancelli per accedere all’impianto è fissata alle ore 18:30, si prega il gentile pubblico di recarsi agli ingressi con largo anticipo e di occupare il posto indicato sul tagliando acquistato utilizzando l’opportuno varco del proprio settore.