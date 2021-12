La rovesciata di Curcio è il gol più bello: il 10 rossonero premiato agli ‘Italian Sport Awards'

È di Alessio Curcio il gol più bello del girone C di Serie C della scorsa stagione. La sua spettacolare rovesciata contro la Turris è stata infatti premiata agli ‘Italian Sport Awards’, rassegna sul calcio italiano riservata ai migliori calciatori e dirigenti dalla Serie A alla serie D.

Con 12 gol in 29 partite, Curcio è stato l’autentico protagonista della sorprendente stagione disputata lo scorso anno dal Foggia di Marco Marchionni. Il dieci rossonero ha confermato il suo ruolo di leader tecnico anche nel nuovo Foggia di Zdenek Zeman. Con 6 reti in 17 partite è attualmente il secondo marcatore della squadra dopo bomber Alexis Ferrante. Su loro due il tecnico boemo farà affidamento per provare a strappare un buon risultato nella trasferta del ‘Partenio’ contro l’Avellino.

“Sarà una sfida bella, tra due formazioni forti. L’Avellino è costruito per vincere, ha una struttura tecnica e societaria importante. Per noi sarà difficile spuntarla, ma dobbiamo provarci”, ha commentato il fantasista rossonero ai microfoni di Sport Channel 214.

Secondo Curcio il Foggia per ora è un ‘work in progress’: “Stiamo cercando di mettere a punto quello che ci chiede il mister. Non è facile. Con Zeman sei in un nuovo mondo. Ci vuole del tempo per mettere in pratica quello che ci chiede. È vero che a livello difensivo stiamo rispondendo bene, cerchiamo di mantenere questa solidità e aggiungere qualcosa di più in fase di possesso”.

Il 31enne rossonero si dichiara fortunato: “Avere un allenatore di questo calibro, con la sua storia, che ha cambiato il mondo del calcio è una grandissima fortuna. Lui ti sprona, ti aiuta e ti migliora. È un esempio di vita, siamo fortunati ad avere a che fare con lui ogni giorno”.