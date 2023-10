Il risveglio del calcio dilettantistico in Capitanata

Il fascino, la bellezza trascendentale del calcio dilettantistico non conosce limiti, soprattutto per i suoi pilastri portanti come l'inclusione e il sociale. Non parole vane, bensì la giusta benzina per ripartire nel modo giusto. Questo è il motto adoperato dalla LND sezione di Foggia, che dopo tanto lavoro vede i suoi frutti germogliare. Infatti, il campionato di terza categoria vedrà ben 15 squadre che provengono da ogni angolo della provincia. Grande soddisfazione per il calcio più bello di sempre (come amano definirlo molti addetti ai lavori). Nello specifico in attesa di ufficialità dal Crp, le compagini dovrebbero essere: A. S. D. Lesina calcio, Virtus Stornarella, Atletico Foggia, Audace Ascoli Satriano, Audax San Severo, A. S. D. Academy Gargano, POL. D Marconi Ischitella, A. S. D. Peschici calcio, A. S. D. Punto Foggia, A. S. D. Punto Foggia, A. S. D. Real Vico, Redheart Sannicandro Garganico, A. S. D. Sant'Agata di Puglia, F. C. D. Sporting Torremaggiore, A. S. D. Virtus Foggia, Virtus San Marco. Città e realtà che hanno scritto pagine memorabili del calcio foggiano, che hanno tanta voglia di rimettersi in gioco per dimostrare il loro valore. Come già affermato, un campionato avvincente che vede il suo inizio nell'incontro del 13 ottobre preso il C. O. N. I. Point di Foggia. L'incontro voluto dalla LND di Foggia, ha la finalità di promuovere il proprio progetto grazie al lavoro silenzioso di molti addetti ai lavori. Il neo Delegato, l'avvocato Lorenzo Taggio, il vice Delegato (storico) Gaetano Fuiano, il segreterio (anch'egli di lungo corso) Carlo Casiello e Giuseppe Bozza (dipendente della LND delegazione di Foggia). A loro va la più sincera gratitudine per il lavoro svolto con l'obiettivo di riportare entusiasmo nel calcio provinciale. Ospiti di questo speciale incontro, il delegato provinciale C. O. N. I. Foggia, Renato Martino, il presidente della sezione A. I. A. "A. Formillo" di Foggia, Giuseppe D'Antuono, che andrà a ribadire l'essenziale collaborazione tra arbitri e società oltre a rimarcare l'importanza del servizio "Pronto A. I. A." attivo anche per questa stagione sportiva dalla sezione A. I. A. di Foggia.