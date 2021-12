Cluster nell'Audace Cerignola, 8 calciatori positivi: rinviata la sfida con il Brindisi

Squadra in casa

Squadra in casa Brindisi

Il Covid si ripresenta in casa Audace, dove ben 8 tesserati sono risultati positivi al tampone. Per tale motivo, su richiesta del club gialloblu, la lega Nazionale Dilettanti ha disposto il rinvio della gara contro il Brindisi, in programma domenica 19 dicembre. Tutti gli otto positivi erano regolarmente vaccinati.

Il presidente Danilo Quarto ha anche formulato la richiesta di rinviare anche il match infrasettimanale di mercoledì 22 dicembre, con il San Giorgio.