Finisce a reti bianche tra San Severo e Borgorosso Molfetta

Tutt'altra musica rispetto alla gara di andata quando i giallogranata passeggiarono al "Paolo Poli" regolando i molfettesi con un perentorio 0-4. Stavolta, al "Ricciardelli", il Borgorosso esce con un punto prezioso in chiave salvezza e nessun gol incassato. Sicuramente due punti persi, invece, per il San Severo di mister Francesco Bonetti. Nella prima frazione, al 13', è Carella ad opporsi a Caputi negando il vantaggio agli ospiti. Altra azione pericolosa per i molfettesi al 32' con un colpo di testa di Cataldo su corner di Vitale. Nella ripresa, al 49', è l'under Fantasia a colpire il palo per il San Severo mentre al 70' è Diop a fallire clamorosamente il gol del vantaggio sanseverese sparando alto a pochi passi dalla linea di porta. Domenica prossima i giallogranata faranno visita al fanalino di coda Trani. Occasione ghiotta per riconciliarsi con i tre punti.