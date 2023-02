Le pagelle di Fidelis Andria-Foggia

Serie C Girone C

La presenza davanti allo stadio dei tifosi, ad accogliere il pullman della squadra di ritorno da Andria, è un segnale. Ora, più che mai, è il momento di serrare le fila, di fare gruppo, perché il traguardo, che fino a pochi mesi fa sembrava complicato come lo sarebbe percorrere lo ‘Zoncolan’ con un monopattino a spinta, ora è molto più vicino. Soltanto due punti separano Foggia e Pescara, adesso per il podio i rossoneri ci sono. Certo, ad Andria non si è vista la migliore prestazione della stagione, ma le attenuanti non mancano di certo le molteplici assenze, l’addio rumoroso di Gallo sono più di una motivazione per accettare con un grande sorriso la vittoria di ‘corto muso’ contro una Fidelis mai doma e che ai punti non avrebbe di certo demeritato. La nuova avventura di Mario Somma da tecnico (sostituito in panchina dall’ex vice di Gallo Giunta) è partita bene. Adesso serve la continuità, nella speranza che l’infermeria si svuoti da qui a breve. Perché per affrontare l’ultimo quarto di campionato servirà il contributo di tutti.

Le pagelle dei rossoneri

Thiam 7,5 – Mette a segno un altro clean sheet e lo fa da protagonista. Nei primi sei minuti viene chiamato in causa tre volte ed è sempre pronto. Campione di reattività nella ripresa, quando riesce a opporsi a Pastorini e Costa Ferreira a distanza di un battito di ciglia. È fin qui l’unico grande colpo di mercato messo a segno a gennaio.

Rutjens 6 – L’Andria nel primo tempo lavora spesso sul lato suo. Si affida alla fisicità per sbrogliare le situazioni più fastidiose. Regge l’urto anche quando i padroni di casa forzano l’assalto.

Kontek 6,5 – L’unica sbandata porta quasi al pareggio della Fidelis. Fortuna che c’è Thiam a rimediare. Da guida della difesa non sfigura neppure stavolta. Puntuale nelle chiusure ed elegante nelle uscite.

Rizzo 6 – Becca un giallo per stanare una potenziale ripartenza. Va a tratti in sofferenza, specie quando gli spazi si dilatano e dalle sue parti si crea la superiorità numerica.

Bjarkason 6 – Non è Garattoni e si vede. Gli manca l’esplosività e l’allungo per determinare. La preoccupazione di dover aiutare Rutjens ne censura i propositi offensivi. Per cui, finisce per produrre la prestazione scolastica, che di ‘sti tempi neppure va disprezzata.

Frigerio 6 – In una gara in cui è prevista sofferenza, il suo contributo è assai utile. Si vede poco nella proposta, si sente di più nella sostanza.

Petermann 6,5 – ‘Orfano’ del compare di costruzione Schenetti, alla cui presenza sembrava ormai essersi abituato. Con il ritorno delle due mezzali di sostanza ai lati, la delega alla costruzione torna interamente sul suo mancino. Un suo ‘esternaccio’ ispira il gol vittoria.

Di Noia 5,5 – Basta copincollare il giudizio di Frigerio, con qualche errore e palla persa in più.

Costa 6 – Per una volta non mette assist a referto. Anche per lui è una gara in cui c’è da soffrire. E lui non si sottrae alla lotta.

Schenetti 6 – La sensazione è che da seconda punta/sotto punta renda di meno. Paradossalmente, avere tanti spazi finisce per essere controproducente perché gli toglie i riferimenti. Meglio da mezzala o da trequartista puro in appoggio a due punte. Edulcora la prestazione perché anche lui si smazza in fase di non possesso.

Ogunseye 7 – Nel primo tempo sfiora un gol da urlo, si perde sul più bello (il tiro). Poi si fa trovare al posto giusto nel momento giusto e nella posizione giusta (non era offside) e segna un gol pesante come un macigno. Il gol che mette il Foggia definitivamente in corsa per il terzo posto.

Giunta (Somma squalificato) 7 – Vincere era l’unica cosa che contava, per dirla alla Boniperti. Per chi storce il naso per la qualità della prestazione, basta dare un’occhiata alla classifica, ma anche alla panchina ridotta all’osso.