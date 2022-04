Festival del gol a Canosa, il Real Siti perde 4-2

Squadra in casa

Canosa

Festival del gol per una festa salvezza che, di fatto, riguardava sia il Canosa che il Real Siti. Alla fine i canosini si sono congedati dal proprio pubblico calando il poker al Real Siti di mister Pino Lo Polito, seconda peggior difesa del torneo con ben 57 gol incassati (peggio solo il Trani con 77 reti sul groppone). Nel tabellino dei marcatori ci finiscono Jammeh e Stufano per i verdazzurri di Stornara. Per i rossoblu di casa a segno Kone, Caputo, Loseto e Siclari.