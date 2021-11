Il Foggia Incedit piega di misura il fanalino di coda Fesca Bari

Il Foggia Incedit raccoglie il massimo con il minimo sforza. I "canarini" di mister La Salandra si presentavano sul campo del Fesca Bari con molte defezioni. A poche ore dalla gara, alle assenze di Gonzales, Bruno, Pompilio e Santoro, si aggiungevano quelle di Patruno e Narciso. Reparto offensivo decimato con soli due attaccanti utilizzabili: De Rosa e Riefolo.

Dopo appena trenta secondi i foggiani, con un diagonale di capitan Montemorra, potrebbero iniziare in discesa la loro partita, ma il portiere avversario devia in calcio d'angolo. Tante le occasioni per i rossoblu, due per Montemorra e una per Caggiano, ma nulla di fatto. Al 20' un'altra tegola si abbatte sulla squadra del Foggia Incedit. Ad un attacco già ridotto all'osso si aggiunge l'infortunio di De Rosa, sostituito da Morese. Mister La Salandra decide di spostare Simone Caggiano da terzino sinistro a partner d'attacco di Riefolo. L'Incedit non si scoraggia e continua ad attaccare e al minuto 32' si portano in vantaggio: palla dentro per Montemorra che serve Riefolo che con un gran tiro porta in vantaggio i rossoblu. Al 39' il Fesca ha la palla per riportare in parità la partita ma nulla di fatto.

Nella ripresa è ancora il Foggia Incedit con Riefolo ad avere la palla per chiudere la gara, ma lo stesso fallisce. Ancora occasioni per i ragazzi di mister La Salandra, almeno tre per Caggiano che non concretizza. Al 77', su un tentativo di Granatiero schierato come esterno alto a destra, palla dentro, la difesa avversaria ribatte in mischia, la sfera finisce sui piedi di Stancanelli che a porta vuota la butta fuori. I dauni blindano la loro metà campo, ripartendo con Montemorra che in più circostanze serve i compagni che sembrano stregati dalla porta avversaria. Il Foggia Incedit porta a casa tre punti importanti che la fanno posizionare al secondo posrto in classifica. Domenica prossima scontro diretto contro la Nuova Spinazzola che occupa la vetta del torneo. Una vittoria, quella contro i baresi, che segue quella ottenuta in settimana nel derby di Coppa Italia di categoria contro il Lucera, in trasferta, con il risultato di 2-0 grazie ai gol messi a segno da Riefolo e Gonzales.

"Bisognava vincere questa partita, nonostante le tante assenze nel reparto offensivo, alle quali oggi si sono aggiunte quelle di Patruno, Narciso e De Rosa - ha commentato a fine gara l'allenatore dell'Incedit, Enrico La Salandra - Abbiamo cercato di dare il massimo, la squadra è stata intelligente ed è riuscita a gestire le varie situazioni. Si è vinta una gara importante su un campo difficile perché la classifica non deve mai ingannare. Sono contento per i ragazzi perché nelle ultime gare sono cresciuti come gruppo, come squadra. Complimenti a loro che hanno saputo approcciare questa partita nel migliore dei modi. Questa settimana rientreranno gli squalificati Gonzales e Bruno, con l'augurio di recuperare qualcun'altro che non è al meglio fisicamente. Domenica giocheremo una partita importante contro una grande squadra, che milita oramai da anni in questa categoria. Noi siamo solo una matricola, contenti di occupare dopo dieci giornate quel secondo posto. I ragazzi stanno dimostrando di essere attaccati a questa maglia e ci stanno mettendo davvero tanto impegno. Affronteremo questa settimana con serenità e ci giocheremo le nostre carte nella sfida di domenica", conclude mister La Salandra.