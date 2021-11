Fabrizio Mascia nuovo allenatore dello Stornarella

Fabrizio Mascia è il nuovo allenatore dello Stornarella Calcio. Il tecnico foggiano siederà domenica in panchina ,nella sfida valida per il decimo turno del campionato di Prima Categoria, che vedrà i biancoazzurri ospitare al comunale di Ordona la Grumese alle 14:30, per provare a recuperare il terreno perso in questo difficile inizio di stagione. “Sono davvero felicissimo di essere stato scelto – commenta Mascia – Ho trovato un progetto ambizioso in un bell’ambiente. Ho voglia di far bene e di ripagare la società, cercando di migliorare un progetto che va ben oltre la categoria“. Mascia, nonostante la giovanissima età, ha alle spalle diverse panchine in Promozione con Real Siti e Sporting Donia, con la quale ha raggiunto anche una finale di Coppa Italia di categoria.