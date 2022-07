Fabio Moscelli nuovo direttore sportivo del Manfredonia

Fabio Moscelli è il nuovo direttore sportivo del Manfredonia. Si ricrea così il tandem con mister Pasquale De Candia con cui lavorò due stagioni fa in Serie D a Gravina. Nella passata stagione ha lavorato per il Bitonto. Un'altra scelta che conferma le ambizioni di promozione diretta di patron Di Benedetto. Moscelli, classe 1976, è stato un attaccante di lungo corso, ritiratosi a 42 anni nel 2018. Nella sua lunghissima carriera ha indossato numerose maglie e ha giocato dalla Serie B fino all'Eccellenza. Bitonto, Altamura, Cirò, Treviso (con cui esordì in cadetteria), Fidelis Andria, Avellino, Atletico Catania, Alzano Virescit, Catanzaro, Ravenna, Cisco Roma, Legnano, Noicattaro, Brindisi, Bisceglie, Barletta, Molfetta e Unione Calcio Bisceglie le squadre in cui ha giocato.