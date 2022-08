Esperienza a centrocampo per l'Orta Nova

L'Orta Nova ufficializza il suo primo volto nuovo con Pietro Camporeale, centrocampista classe 1994, nell'ultima stagione all'Unione Calcio Bisceglie con cui ha collezionato 14 presense e tre reti dopo aver timbrato una presenza con il Mola, sempre in Eccellenza. Elemento di categoria, cresciuto nel Giovinazzo, in carriera ha indossato numerose casacche di squadre pugliesi dalla Serie C all'Eccellenza quali Fasano, Monopoli, Fidelis Andria, Termoli, Molfetta, Hellas Taranto, Vigor Trani, Bitonto, Martina e Barletta. A breve dovrebbero essere ufficailizzate due vecchie conoscenze di mister Francesco Bonetti quali Luigi Feltre e Antongiulio Torraco, centrocampisti che hanno giocato nel San Severo nella passata stagione. E altri due elementi di esperienza in arrivo, già con Bonetti in giallogranata, potrebbero essere Fabio Lamatrice, centrocampista, e l'attaccante Michele Consolazio. Entrambi hanno appena rescisso con San Severo e Bisceglie.