Esordio amaro per il San Marco battuto con un poker dal Barletta

Al “San Sabino” di Canosa, in attesa di poter tornare al “Puttilli”, il Barletta liquida il San Marco con un perentorio 4-1 nella gara di esordio del campionato di Eccellenza. I biancorossi di Francesco Farina passano in svantaggio al dodicesimo con una punizione velenosa dell’ex Menicozzo che sorprende Tucci. Al 23° i garganici di mister Marcello Iannacone devono fare a meno del portiere titolare, Musco, che esce per infortunio e viene sostituito da Gaeta. A rimettere a posto le cose ci pensa il difensore Telera per il Barletta, a fine primo tempo, insaccando di testa un pallone proveniente da calcio d’angolo. A inizio ripresa anche i barlettani cambiano il portiere: fuori Tucci, dentro Kebba che per poco non fa la frittata su una punizione calciata dal solito Menicozzo. Al 64° Barletta in vantaggio: Russo mette in mezzo da destra e Lavopa gira a rete all’altezza del dischetto. Al 72° Pignataro fa tris con una splendida rovesciata in area piccola. All’87° Morra insacca di testa su lancio del solito Russo per il 4-1 finale.

Ancora una sconfitta, dunque, per i celeste-granata dopo quella rimediata in Coppa Italia di categoria contro il San Severo, peraltro dopo essere passati in vantaggio di due gol. Ora occorre il riscatto, proprio in Coppa nella gara di ritorno contro i sanseveresi. Intanto il San Marco ha ufficializzato il tesseramento del portiere classe 2004 Antonio Rubino.

Barletta: Tucci, Boiano, Marangi, Vicedomini, Telera, Altares, Dattoli, Milella, Pignataro, Lavopa, Morra. In panchina: Kebba, Cormio, Gasbarre, Pierino, Pinto, Nannola, Pollidori, Ansani, Russo. Allenatore: Francesco Farina

San Marco: Musco, P.Augelli, Fiorentino, Menicozzo, Cercone, De Cesare, Bevilacqua, Perrone, Ruggieri, Coco, Faye. In panchina: Gaeta, P.Iannacone, M.Iannacone, Viola, Fredoni, Polignone, Cristofaro. Allenatore: Marcello Iannacone