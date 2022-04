Canonico: "Blocco i playoff se non ci restituiscono i 2 punti"

"Spero che ci vengano riattribuiti i due punti della penalizzazione, prima della fine del campionato. Altrimenti, bloccheremo i playoff". Non usa giri di parole il presidente del Foggia Nicola Canonico, nella conferenza stampa post Foggia-Catanzaro, durante la quale, oltre alla condanna degli episodi di violenza avvenuti durante la partita, si è parlato anche della vicenda riguardante il Catania. Tante le criticità emerse, tante le cose che al socio di maggioranza del club rossonero non sono piaciute: "Falsare un campionato a tre giornate dal termine è qualcosa di assurdo", ha commentato.

Canonico non lesina critiche anche ad alcuni colleghi, "omertosi e intimoriti dai poteri forti", annunciando di aver chiesto l'accesso agli atti per verificare eventuali storture da parte degli organi competenti nella gestione della situazione relativa al club etneo. Né convince il comportamento di Lega e Figc dopo l'annuncio da parte del tribunale fallimentare di concludere l'esercizio provvisorio: "Ghirelli ci rappresenta come presidente, ma non è il padrone. Non si è mai vista una celerità del genere, dopo che la Lega ha negato di erogare contributi straordinari al club. Un'ora dopo è arrivata la radiazione. Davanti a un provvedimento del genere ci saremmo aspettati la convocazione di un'assemblea dei presidenti".

"Sento parlare da anni di riforme, ma non si fa mai nulla per il calcio", rincara. "Va fatta una riflessione ai vertici della Federcalcio, non si può ogni volta affermare una cosa e farne un'altra. Serve una riforma strutturale seria, con regole serie. E se un club non è in grado di rispettarle, è giusto che non si iscriva. C'è chi beneficia di questa situazione - aggiunge - e ora ne ride, ma senza riforme prima o poi una situazione del genere ti può tornare contro".