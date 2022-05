Entella-Foggia, calcio d'inizio alle 20.30: al via la vendita dei tagliandi per i tifosi ospiti

Sono a disposizione i tagliandi della tifoseria rossonera per assistere alla gara Virtus Entella-Foggia, ritorno del primo turno nazionale dei playoff di serie C, in programma giovedì alle ore 20:30 allo stadio Comunale di Chavari.

La vendita terminerà alle ore 19:00 di mercoledì 11 maggio.

Il costo del singolo tagliando è 10 euro, con riduzione a 7 euro per le categorie Under17, Over65 e donne.

Per i bambini sino a sei anni si potrà richiedere un biglietto omaggio alla società inviando una mail all’indirizzo accrediti@entella.it

I tagliandi possono essere acquistati attraverso il circuito www.etes.it

I tifosi del Foggia in arrivo allo stadio Comunale dovranno uscire al casello di Lavagna. Per autovetture e minivan l’itinerario che dovrà essere percorso è dal casello di Lavagna, via moggia ponte della maddalena, a viale kasman parcheggio ospiti. Per mezzi superiori a 2,5 tonnellate il percorso sarà comunicato dalle FF.OO.