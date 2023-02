Ennesima sconfitta per il Foggia Incedit. L'Orta Nova cade a Corato

La via crucis del Foggia Incedit verso l'inesorabile retrocessione in Promozione fa tappa a Mola. Termina 2-0 in favore dei padroni di casa. Dopo un primo tempo in equilibrio, la musica non cambia nella ripresa. Al 78' Cisse è abile a sfruttare un assist di Taccogna. Passa qualche minuto e c'è il raddoppio del Mola con un'azione magistrale di Palmisano che piazza uno splendido tiro alla sinistra del portiere ospite.

A Corato, l'Orta Nova di mister Di Flumeri perde di misura. Decisivo il gol di Suriano al 22'. Una sconfitta che non cambia nulla, per fortuna, per gli ortesi che, pur terzultimi, mantengono un distacco abissale sui foggiani e sul Vigor Trani.