Salines, il factotum della difesa rossonera: "Non ci ho pensato due volte prima di tornare Foggia"

Serie C Girone C

Non ci ha pensato su un secondo quando gli hanno prospettato la possibilità di tornare a Foggia. Perché l’esperienza della stagione 2019/20, pur se interrotta bruscamente dalla deflagrazione dell’emergenza Covid che sconvolse anche il calcio portando chiusura anticipata del campionato di serie D, gli è rimasta dentro. Emmanuele Salines non ha dimenticato il calore dello Zac per assistere a una gara del campionato Dilettanti, ecco perché non vede l’ora di ritrovare il pubblico dopo le prime due gare interne disputate a porte chiuse: “Giocare senza tifosi qui non è bello, in Serie D facevamo 7mila spettatori. Non vedo l’ora che arrivi domenica, i tifosi ci daranno sicuramente una mano”, le parole del difensore.

Domenica pomeriggio a Foggia arriva la Turris, la più ‘zemaniana’ di questo inizio di campionato. La squadra di Caneo ha il miglior attacco, ma anche la peggior difesa. Non conosce mezze misure ecco perché è ipotizzabile che venga allo Zaccheria per appropriarsi dell’intera posta, anche per riscattare il passo falso interno con la Turris: “Sarà una partita dura, come lo sono tutte. Ci aspettiamo una squadra aggressiva e pericolosa. Sappiamo che squadra è, dovremo essere bravi nella fase difensiva. È importante non prendere gol”.

Il reparto arretrato ha sicuramente fatto parlare di sé: i rossoneri non prendono gol dalla gara di Taranto, dopo la quale hanno messo in fila ben quattro clean sheet. Imbattibilità che la squadra di Cudini vuole mantenere, malgrado sia uscita dalla sfida di Catania con le ossa rotte. E se per Garattoni e Rizzo l’infortunio muscolare non sembra grave, c’è apprensione per il ginocchio di Marzupio. L’emergenza difensiva rende ancora più preziosa la versatilità di Salines, che in questo principio di stagione ha già ricoperto diversi ruoli: “Nasco centrale, ma se mi dicono di mettermi a destra o a sinistra lo faccio per il bene della squadra”. L’improvviso forfait di Rizzo ha costretto Cudini a schierarlo a sinistra, dove è riuscito a disimpegnarsi bene, contro un avversario ostico come Chiricò: “È stato difficile stargli dietro, ma ho cercato di restare concentrato e di dare il massimo”.

Un vero e proprio factotum della difesa, qualità che un anno fa sono state più che utili alla Feralpi Salò di mister Vecchi, nella stagione che ha visto i lombardi conquistare la prima storica promozione in serie B.

Per Salines, giocare centrale in una linea a quattro o braccetto a destra cambia poco: “Da braccetto si richiede maggiore aggressività nell’uscita, devi accompagnare di più l’azione. Da centrale a due c’è più necessità di coprire, ma per me non cambia nulla. Ormai ho imparato a fare tutti i ruoli e spero di farli al meglio”.