Ecco la rosa del Foggia ai nastri di partenza del campionato

Serie C Girone C

Solo sette superstiti della quarta edizione di Zemanlandia: Dalmasso, Di Pasquale, Garattoni, Nicolao, Rizzo, Sciacca e Petermann. Ben 18 volti nuovi con il reparto avanzato totalmente cambiato rispetto alla passata stagione. Un elemento in più in difesa e uno in più in attacco a compensare i due in meno a centrocampo. Un organico di tutto rispetto quello messo a disposizione del tecnico Roberto Boscaglia dal "diesse" Belviso e da patron Canonico. Il Foggia ambisce indubbiamente al salto di categoria.

Di seguito la rosa del Foggia. Tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2021/2022 (play-off e play-out esclusi). Per provenienza si intende l'ultima squadra con cui il calciatore ha giocato e non quella eventualente proprietaria del cartellino (in caso di prestiti).

FOGGIA – Allenatore: Roberto Boscaglia

PORTIERI

22 - Joaquin Dalmasso (Confermato – 2000) (12/-19)

12 – Francesco Illuzzi (Cresciuto nella società – 2004)

15 – Tommaso Nobile (Proveniente dal Virtus Francavilla – 1996) (35/-38)

1 – Matteo Raccichini (Proveniente dal Campobasso – 2000) (29/-53)



DIFENSORI

32 – Filippo Costa (Proveniente dal Parma – 1995) (3/0 + 0/0 nel Napoli)

6 - Davide Di Pasquale (Confermato – 1996) (18/2)

2 - Alessandro Garattoni (Confermato – 1998) (22/0)

21 – Daniel Leo (Proveniente dalla Juventus U23 – 2001) (20/0)

5 – Alessandro Malomo (Proveniente dal Sudtirol – 1991) (31/3)

38 - Giuseppe Nicolao (Confermato – 1994) (13/1 + 20/2 nel Latina)

14 - Tomislav Papazov (Proveniente dall’Hebar – 2001) (27/2)

3 - Alberto Rizzo (Confermato – 1997) (16/0 + 19/0 nella Juve Stabia)

19 - Giacomo Sciacca (Confermato – 1996) (30/1)



CENTROCAMPISTI

8 – Luca Chierico (Proveniente dall’Olbia – 2001) (33/0)

28 – Giovanni Di Noia (Proveniente dal Gubbio – 1994) (15/1 + 16/1 nella Fidelis Andria)

26 – Marco Frigerio (Proveniente dalla Lucchese – 2001) (33/0)

77 – Moses Odjer (Proveniente dal Palermo – 1996) (26/0)

33 – Lorenzo Peschetola (Proveniente dall’Inter – 2003) (32/3 nella Primavera)

25 - Davide Petermann (Confermato – 1994) (31/4)



ATTACCANTI

11 – Eugenio D’Ursi (Proveniente dal Pescara – 1995) (35/5)

44 – Daniele Iacoponi (Proveniente dal Pordenone – 2002) (4/0 + 4/0 nel Parma)

9 – Roberto Ogunseye (Proveniente dal Modena – 1995) (22/5)

10 – Diego Peralta (Proveniente dalla Ternana – 1996) (16/1)

7 - Andrea Schenetti (Proveniente dal Virtus Entella – 1991) (30/9)

99 – Riccardo Tonin (Proveniente dal Cesena – 2001) (21/1)

72 – Dardan Vuthaj (Proveniente dal Novara – 1995) (35/35)