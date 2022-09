Ecco la rosa del Cerignola ai nastri di partenza della Serie C

Girone C

Solo nove i confermati rispetto alla passata stagione, chiusa con la trionfale vittoria del campionato di Serie D girone H. Ben 19, invece, i volti nuovi scelti dal direttore sportivo, Elio Di Toro, messi a disposizione di mister Michele Pazienza. Di questi, quattro sono ex calciatori del Foggia quali Sainz-Maza, Coccia, D'Andre a Vitali, arrivato in prestito dai Satanelli a fine calciomercato.

Di seguito la rosa dell'Audace Cerignola. Tra parentesi, provenienza, anno di nascita, presenze e reti relative alla stagione 2021/2022 (play-off e play-out esclusi). Per provenienza si intende l'ultima squadra con cui il calciatore ha giocato e non quella eventualente proprietaria del cartellino (in caso di prestiti).

AUDACE CERIGNOLA – Allenatore: Michele Pazienza

PORTIERI

Giuseppe Fares (Confermato – 2003) (1/-0)

Umberto Saracco (Proveniente dalla Fidelis Andria – 1994) (16/-13 + 3/-7 nel Cosenza)

Salvatore Trezza (Confermato – 2002) (10/-6 + 0/-0 nel Padova)



DIFENSORI

Giacinto Allegrini (Confermato – 1989) (31/2)

Christian Basile (Confermato – 2003) (13/1)

Paolo Giofrè (Proveniente dall’Arezzo – 2001) (0/0 + 3/0 nella Turris)

Lorenzo Gonnelli (Proveniente dal Cesena – 1993) (19/0)

Alessandro Ligi (Proveniente dalla Triestina – 1989) (29/6)

Fabricio Olivera (Proveniente dalla Correggese – 2001) (16/0 + 13/0 nel Fiorenzuola)

Luca Russo (Confermato – 1999) (33/0)



CENTROCAMPISTI

Raffaele Bianco (Proveniente dal Bari – 1987) (20/0)

Manuel Botta (Confermato – 2002) (15/2)

Galo Capomaggio (Proveniente dal Fasano – 1997) (34/8)

Giuseppe Coccia (Proveniente dal Potenza – 1993) (32/2)

Michele D’Ausilio (Proveniente dal Giana Erminio – 1999) (34/2)

Christian Langella (Proveniente dal Monopoli – 2000) (31/0)

Gianmarco Mancarella (Proveniente dal Nardò – 2002) (36/7)

Samuele Neglia (Proveniente dalla Reggiana – 1991) (25/5)

Miguel Angel Sainz-Maza (Proveniente dal Gubbio – 1993) (33/3)

Mattia Tascone (Confermato – 2000) (33/7)



ATTACCANTI

Ismail Achik (Confermato – 2000) (33/6)

Marco Bingo (Proveniente dal Legnano – 2001) (34/9)

Filippo D’Andrea (Proveniente dal Teramo – 1998) (18/5 + 15/1 nel Seregno)

Alessandro Inguscio (Proveniente dal Virtus Matino – 2003) (32/3)

Giancarlo Malcore (Confermato – 1993) (32/23)

Zak Ruggiero (Proveniente dalla Lucchese – 2001) (9/1)

Sabino Signorile (Proveniente dal Seregno – 2002) (17/2)

Pablo Vitali (Proveniente dal Foggia – 2002) (12/0 + 16/1 nel Campobasso)