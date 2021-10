Ecco il girone under 19 della Vitulano Drugstore Manfredonia Calcio a 5

Resa nota dalla Divisione Calcio a Cinque la composizione dei 16 gironi del Campionato Nazionale Under 19. Ben 186 saranno le squadre partecipanti suddivise in 16 raggruppamenti da cui usciranno le vincenti che andranno direttamente ai sedicesimi dei play off scudetto, mentre le altre compagini dal secondo al quinto posto di ogni girone si sfideranno in incontri che daranno il pass play off scudetto per altrettante 16 compagini. Da qui incontri ad eliminazione diretta fino alle Final Four per la designazione della squadra vincitrice.

La compagine della Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, allenata da mister Paolo Vitulano, è stata inserita nel raggruppamento P, assieme a squadre pugliesi ed abruzzesi.

Questo il Girone P nel dettaglio: Vitulano Drugstore C5 Manfredonia, Aquile Molfetta, Giovinazzo, Canosa, Diaz Bisceglie, Futsal Bitonto, Torremaggiore, Academy Pescara, Città di Chieti, Futsal Pescara, Real Dem e Tombesi Ortona.

La squadra giovanile avrà come obiettivo quello della valorizzazione dei talenti e di ben figurare al cospetto dei pari quota, cercando di emulare l’annata della vittoria del campionato nazionale under 21, classificandosi poi al 5° posto in tutta Italia con le semifinali scudetto perse soltanto dopo la lotteria dei calci di rigore.

Si comincia il prossimo 17 ottobre.