San Marco: rinnovano Menicozzo e Salerno. Il presidente Calabrese promette cinque big

Primi due rinnovi pesanti in casa San Marco. Bomber Lorenzo Salerno e l'esperto mediano Michele Menicozzo vestiranno ancora celestegranata.

Lorenzo Salerno, attaccante classe 1988, vestirà per la sesta stagione la maglia dei garganici con cui, nell'ultimo torneo di Eccellenza Puglia girone A, ha collezionato 22 presenze e 14 reti. Complessivamente, con il San Marco, Salerno ha finora segnato ben 90 gol. In carriera ha inoltre vestito le maglie di San Nicandro, Atletico Vieste, San Severo, Gargano, Madrepietra Apricena, Termoli, Vasto Marina, Manfredonia e Casalbordino.

Michele Menicozzo, mediano classe 1987, giocherà per la quinta stagione di fila con la casacca del San Marco. Per il centrocampista 22 partite e due gol nell'ultimo torneo di Eccellenza Puglia girone A. In carriera vasta esperienza in categorie superiori avendo giocato con Sporting Genzano, Alghero, Pavia, Barletta, Pergocrema, L'Aquila, Taranto, Sambenedettese e San Severo (con i giallogranata in Serie D). Per lui anhe una esperienza in Promozione con lo Sporting Apricena.

Non saranno i soli Salerno e Menicozzo a figurare nella lista dei confermati. Pronti i rinnovi anche per il portiere Silvestri, i difensori De Cesare e Fiorentino e il centrocampista Colella, tutti over. Si proveranno a trattenere anche l'attaccante Ruggieri e il centrocampista offensivo Stoppiello. Dipenderà se arriverà un altro bomber, oltre all'ormai certo Trotta.

Il presidente Aniello Calabrese promette scintille estive: "Abbiamo definito come obiettivo quello di superare la quinta posizione della passata stagione e poi chissà. Entro il 20 giugno saranno presentati tutti i confermati. Cinque saranno i big, di cui alcuni già in sella, che verranno nella nuova Asd San Marco, oltre ad alcuni under. Saremo chiamati tutti ad alzare l'asticella, è nel nostro DNA, sempre un passo in avanti. Per fare questo avremo bisogno del sostegno di tutti", ha affermato il presidente della società che si avvale del main sponsor Powerteam Group di Mario Squeo.