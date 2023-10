Eccellenza: riscossa Incedit, pari e patta tra San Marco e Real Siti, San Severo a picco

In Eccellenza, il Foggia Incedit mostra il carattere e ribalta l'iniziale svantaggio al campo Figc contro la Virtus Mola passata dopo sette minuti con Strippoli. Ci pensano poi il neo arrivato Dascoli al 47' e Siclari al 72' a regalare i tre punti ai "canarini" di mister La Salandra che si portano a quota 9 in classifica. I foggiani, inoltre, hanno ufficializzato un altro ex San Severo dopo l'attaccante classe 1999 Claudio Dascoli: si tratta del mediano classe 2000 Francesco Barrasso.

Pari e patta nel derby tra Real Siti e San Marco al "San Rocco" di Stornara. I verdazzurri di mister Ciurlia proseguono nella striscia positiva di risultati e sono terzi in classifica a 16 punti. I garganici di mister Iannacone passano a quota cinque.

Il San Severo è purtroppo ormai la squadra "materasso" del girone A di Eccellenza Puglia e la retrocessione dei giallogranata è praticamente già scritta, a meno di miracoli. Che per ora non ci sono. La Juniores sanseverese è stata travolta 9-0 a Canosa.