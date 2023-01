Poker Orta Nova nel "bonus match" contro il Vigor Trani

Squadra in casa

Squadra in casa Vigor Trani

Come prevedibile l'Orta Nova riesce a vincere agevolmente e Enziteto contro la squadra "materasso" del girone A di Eccellenza pugliese, il Vigor Trani. E lo fa con una quaterna servita da Camporeale al 47', Lanzone su rigore al 50', Davide Cormio, anch'egli dagli undici metri, al 74' e Valentino al 92'. Con questa vittoria gli ortesi agguantano il San Severo a quota 19 punti pur rimanendo al terzultimo posto, sia pur con un abbondante distacco sul Foggia Incedit che non sembra affatto in grado di riprendersi.