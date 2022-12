Il Pietra torna a vincere. Ufficiali tre rinforzi ex San Severo

Il Pietramontecorvino torna a vincere e mister Mennella può brindare i primi tre punti della sua gestione. Rossoneri corsari sul campo della Virtus Gioiese per 3-0 grazie ai gol di D'Amore e di Antongiulio Torraco, subito a segno con una doppietta dopo essere arrivato in settimana dall'Orta Nova. Il girone di andata dei petraioli su chiude a quota 15 punti, due in più dell'Aurora Ururi che è in zona play-out. Obiettivo salvezza per la squadra dei Monti Dauni che comunque non dovrebbe avere problemi a raggiungere, specie in virtù della campagna rafforzamenti che si sta ponendo in essere. Torraco, centrocampista, classe 2002 è un innesto di qualità, cresciuto nel Foggia e con esperienze nel San Severo (undici presenze) e con gli ortesi, sempre agli ordini di mister Bonetti. L'esperienza è garantita da Pasquale De Battista, centrocampista classe 1993, quest'anno al Venosa dopo aver giocato la passata stagione nel Manfredonia prima (dieci presenze e un gol) e nel San Severo poi (sette presenze e due reti). Per lui si tratta di un ritorno dopo l'esperienza in rossonero nella stagione 2016/2017. In attacco, infine, è arrivato Stefano De Cotiis, classe 2003, anche lui nella passata stagione al San Severo prima (sette presenze due gol) e al Real Guglionesi poi (nove presenze e una rete).