Pura accademia per il Foggia Incedit contro la Vigor Trani

La vittoria contro la diastrata Vigor Trani era d'obbligo. E l'ampio scarto pure per il Foggia Incedit di mister La Salandra che travolge il fanalino di coda del girone A di Eccellenza pugliese per 7-1. Un risultato inutile ai fini della classifica con i tranesi inchiodati a quota 0 e i foggiani colpevoli di essersi svegliati troppo tardi pur avendo a disposizione una rosa che avrebbe ampiamente potuto evitare la retrocessione in Promozione. Al festival del gol hanno partecipato Monopoli con una tripletta, Ambrosino, La Zazzera, Egidio e Montemorra. Sabato ultimo atto della stagione al campo Figc contro il San Marco nel derby di "arrivederci" al torneo di Eccellenza.