Vigor Trani vittima sacrificale. Tutto facile per il San Severo

Tutto facile per il San Severo che pirateggia in casa del malcapitato Vigor Trani, ultimo in classfica a quota zero e con 110 gol subiti finora. Avviene tutto nel primo tempo grazie alle reti messe a segno da Grumo, Villani e Di Schiena. I tranesi segnano il gol della bandiera nella ripresa. Anche per i giallogranata di mister Rufini, ormai, la pratica salvezza sembra bella e conclusa. Troppo distacco, ormai, rispetto all'Incedit e alla stessa squadra tranese del "tuttofare" Lanza.