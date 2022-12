Il Real Siti travolge il malcapitato Vigor Trani

Ad Enziteto, sul campo della Vigor Trani, il Real Siti vince 8-2. Che non è una notizia in sé data l'estrema debolezza del fanalino di coda del girone A di Eccellenza pugliese. Tripletta di Ferrandez, doppietta di Stufano e gol di Ndumu. Doppietta anche per Ramos, che si impone sempre più come capocannoniere del torneo. Il girone di andata della squadra di Stornara si chiude a quota 20 punti, in posizione decisamente tranquilla. Ottimo lavoro quello svolto da mister Pino Lo Polito, alla guida di una compagine dove sono più gli stranieri (all'esordio in Italia) che gli italiani. Intanto la società di Giannatempo è vigile sul mercato e ufficializza due colpi. Il primo è quello dell'esperto attaccante Michele Consolazio, classe 1990, svincolatosi dall'Orta Nova dopo l'addio di mister Bonetti. Per lui sette gol con la casacca ortese. Non poteva mancare l'ennesimo volto nuovo straniero. Sempre in prima linea c'è Nico Fontes, classe 2003, proveniente dalla Tercera Division in Spagna.