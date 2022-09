Il Manfredonia gioca a tennis contro la Vigor Trani

Squadra in casa

Squadra in casa Vigor Trani

Il risultato è roboante. Ma ampiamente prevedibile. La Vigor Trani del "pittoresco tuttofare" Lanza riparte da dove aveva terminato la passata stagione di Eccellenza pugliese: all'ultimo posto. Peccato per una compagine dal glorioso passato ma al tempo stesso disconosciuta e contestata da tempo dai tranesi che preferiscono tifare per il Città di Trani, neo arrivato in Promozione.

Facile capire come il 6-1 del Manfredonia a Trani sia un risultato ovvio. Per onor di cronaca i marcatori dei biancocelsti di mister De Candia sono stati: Triggiani al 10', Morra al 31', Biason al 34', Giambuzzi al 57', ancora Morra al 70' e Achik all'85'. I tranesi mettono a segno il gol della bandiera nei minuti di recupero della prima giornata di campionato.