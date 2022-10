Prima battuta d'arresto per il San Marco

Perdere a Mola ci puà stare. La corsa salvezza del San Marco non passava certo sul campo dei baresi, attrezzati per la zona play-off, e quindi non c'è da preoccuparsi. I padroni di casa si impongono per 3-1. La prima frazione si chiude sul 2-0 per i molesi che vanno a segno con Doukoure e Taccogna. Ed è sempre Doukoure a fare gol nella ripresa. Per i sammarchesi a segno Salerno su rigore per il momentaneo 2-1. Domenica prossima derby proibitivo contro la corazzata Manfredonia. Ma i celestegranata di mister Iannacone avranno il "Tonino Parisi" dalla loro parte.