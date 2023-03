Squadra in casa

Squadra in casa Unione Sportiva Mola

L'Orta Nova crolla a Mola contro l'Unione Sportiva. Un risultato che non è certamente impattante ai fini della classifica con gli ortesi ormai salvi e i baresi in zona play-off. Si decide tutto nel primo tempo con i padroni di casa che vanno a segno con Palmisano. La formazione di mister Di Flumeri pareggia con Davide Cormio su rigore. Poi vanno a segno Ingredda e Ferrante per i molesi. Nella ripresa i biancocelesti segnano il quarto gol ancora con Ingredda che sigla la sua personale doppietta.