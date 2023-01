San Severo sconfitto di misura in trasferta

Non ce la fa il San Severo a uscire indenne dal "Di Liddo" di Bisceglie dove l'Unione Calcio si impone per 3-2. Passano in vantaggio i locali con Amoruso al 29'. Al 41' è l'ex Incedit Saani a realizzare il penalty del momentaneo 2-0. Nella ripresa Burdo accorcia le distanze per i giallogranata al 21' ma, nei minuti di recupero, i biscegliesi chiudono i conti con Di Palma al 94'. Cannarozzi, però, fa in tempo a rendere la pillola meno amara per la squadra di Rufini al 96'. In classifica i sanseveresi vengono raggiunti dall'Orta Nova (oggi vittorioso nel bonus match contro il Vigor Trani) a quota 19 al terzultimo posto.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE: G.Lullo, Cascione (29' st S.Lullo), Di Pierro, Morra, Monopoli, Stella, Binetti (31' st Andriano), Liso, Amoroso (22' st Di Palma), Zinetti (47' st Stancarone), Saani. In panchina. Ancona, Ferrante,De Marco, Petrignani, Dell'Olio. Allenatore: Rumma

SAN SEVERO: Magistro, Rubino, Martignetti, Joof (47'st Villani), Casella, Burdo, Camporeale (15'st Di Schiena), Cicirelli, Cannarozzi, Grumo, Papagni (32'st Fantasia). In panchina: Ndiaye, Ginotti, Sementino, Bruno, Bufalo. Allenatore: Rufini

RETI: 29' pt Amoroso (U), 41' Saani su rigore (U); 21'st. Burdo (S), 49' Di Palma (U), 51' Cannarozzi (S)

Ammoniti: Monopoli (U), Cicirelli (S), Saani (U), Martgnetti (S), Sementino (S)

Arbitro: Caldararo di Lecce (assistenti Loconte e Magnifico di Bari)