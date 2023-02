L'Unione Calcio Bisceglie espugna San Marco

Brutta sconfitta casalinga per il San Marco di mister Iannacone. Al "Tonino Parisi" passa l'Unione Calcio Bisceglie per 3-1. Gli ospiti passano in vantaggio nel primo tempo grazie all'ex San Severo Morra che, al 34', infila i celestegranata sugli sviluppi di un calcio di punizione. Nella ripresa i biscegliesi arrotondano il risultato con Amoroso al 67' e con Zinetti dagli undici metri all'82'. Nel finale bomber Salerno sigla il gol della bandiera per i padroni di casa che pure erano rimasti in superiorità numerica per l'espulsione di Monopoli.

In classifica i biscegliesi allungano a quota 28. I sammarhesi restano a metà graduatoria con 24 punti assieme a Real Siti, Polimnia e Canosa.