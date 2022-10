Brutta sconfitta per il San Marco

Pomeriggio da incubo al "Di Liddo" di Bisceglie dove il San Marco di mister Iannacone perde per 5-1. Una affermazione di personalità quella condotta dai padroni di casa che hanno avuto un ottimo approccio detenendo il pallino del gioco sin dall’inizio continuando ad attaccare nonostante abbiano messo in ghiaccio il match in apertura della seconda frazione. Unico neo il gol subito a pochi secondi dal fischio finale per la settima gara consecutiva tra campionato e Coppa. Mister Rumma deve fare a meno degli squalificati Manzari, Stella e D’Alba.

Al primo affondo l’Unione colpisce: filtrante di Marco Monopoli per Amoroso che scatta sul filo del fuorigioco e supera Silvestri con un preciso diagonale. Gli azzurri pigiano sull’acceleratore e sfiorano il raddoppio con Andriano al 4’ e Pasquale Binetti al 15’. Il primo sussulto ospite arriva al 18’ con il tiro di Cristofaro bloccato da Lullo. Un minuto dopo l’Unione Calcio raddoppia con una azione personale di Zinetti che supera il diretto marcatore e lascia partire una conclusione dalla distanza che supera il portiere avversario. Il San Marco prova a riaprire i conti con Colella la cui conclusione al minuto numero 27 è murata da Gabriele Monopoli. Gli ospiti reclamano il rigore ma il direttore di gara lascia proseguire. Sette minuti più tardi azione corale che ha come protagonisti Marco Monopoli, Amoroso e Zinetti ma, il tiro dell’ex Corato, termina di poco fuori. Nel finale di gara, Zinetti imbuca al centro per Amoroso il quale viene anticipato tempestivamente dal portiere Silvestri. Passa un giro di lancette con gli ospiti che rimangono in inferiorità numerica per l’espulsione diretta di Fiorentino reo di un calcio sull’attaccante Di Palma. Nella ripresa, dopo 6’ i biscegliesi triplicano con una volèè di Andriano mentre, al 20’ l’assist di Zinetti non vede alcun compagno pronto a depositare la sfera in fondo al sacco. Poco male perché, al 28’ arriva il poker azzurro con Amoroso abile a concretizzare il cross col contagiri di Preziosa entrato in campo sessanta secondi prima. Centottanta secondi più tardi arriva il provvisorio 5-0 ad opera di Legari. Al 39’ Grifa costringe Lullo a rifugiarsi in corner mentre, il neoentrato Petruccelli nega la gioia del gol per due volte consecutive a Marco Monopoli. In pieno recupero, precisamente al 49’, arriva il 5-1 ospite con Coco.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE - G.Lullo, S.Lullo, Ferrante (12’st Antro), G. Monopoli, Andriano (28’st.Mazzilli), Bufi, Zinetti (26’st Preziosa), P.Binetti (40’st Napoli), Amoroso, M.Monopoli, Di Palma (16’Legari). In panchina: Quagliarella, Cascione, Goffredo, De Marco. Allenatore: Rumma

SAN MARCO - Silvestri (20’st.Petruccelli), Cavorsi (20’st.Dragano), Mic.Iannacone (20’st.Coco), Menicozzo, Fiorentino, De Cesare, Albano (29’st.Viola), Grifa, Salerno, Colella, Cristofaro (1’st.Montemitro). A disp: Coppola, Viola, P.Iannacone, Caruso. Allenatore: Marcello Iannacone

RETI - 2’pt e 28’st Amoroso,19’pt Zinetti, 6’st Andriano, 31’st Legari (UC); 49’st Coco (SM)

Ammoniti - Colella (SM), Andriano (UC), Ferrante (UC), De Cesare (SM)

Espulso: 44’pt Fiorentino (SM)

Arbitro Roberto Rago di Moliterno (assistenti Niccolo' Gugliotta (Bari) Alberto Loconte (Bari).