Zinetti grazia il Real Siti. A Bisceglie finisce due pari

Termina due pari il match tra Unione Calcio Bisceglie e Real Siti. Che ringrazia per l'errore decisivo di Zinetti dagli undici metri al 35' della prima frazione, quando i padroni di casa conducevano già per 1-0 grazie al gol messo a segno da Binetti al 18'. Nella ripresa grande reazione del Rel Siti di mister Lo Polito che va a segno due volte in due minuti con Bayo all'8' e Alves al 13'. Una gioia che però dura appena tre minuti perché ci pensa Amoroso a mettere le cose a posto definitivamente per i biscegliesi.

UNIONE CALCIO BISCEGLIE - Ancona, Cascione (44’st Dell’Olio), Di Pierro, Andriano (37’st. Liso), Monopoli, Bufi, Binetti (26’st Mazzilli), A.Morra, Amoroso (37’Stancarone), Zinetti, Di Palma (23’ st Saani). In panchina: G.Lullo, S.Lullo, Ferrante. Allenatore: Rumma

REAL SITI - Lutzardo, De Vera, Bax, Fontesa (8’ st Reddavide), Ndumu (28’ st Stufano), Lorenzo Gil (28’st C.Morra), Hernandez, Alves da Silva (40’st Barrasso), Bayo Saar, Lazrag (8’st Consolazio), Ferrandez. In panchina: Piserchia, Conversano, Cannone, Fanelli. Allenatore: Pino Lo Polito

MARCATORI: 18’ pt Binetti (UC); 8’st Bayo Saar (RS), 10’ st Alves da Silva (RS), 13’ st Amoroso (UC)

AMMONITI: Lorenzo Gil (RS), Bax (RS), Ndumu (RS)

ARBITRO: Caldarulo di Bari (assistenti Torre e Vitobello di Barletta)

NOTE: Al 35’ pt Zinetti (UC) sbaglia un calcio di rigore